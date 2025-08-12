Създадено за :

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

12 август 2025, 11:00
Н овата учебна година чука на вратата, а Flip.bg отново е до родителите, учениците и студентите с умни решения за електроника, които да помагат при придобиването на знания. Технологичният стартъп, превръщаш интернет в дружелюбно място за продавачите и по-безопасно за купувачите на телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, предлага множество опции в рамките на кампанията Smart2School, активна в периода 11 август – 14 септември и предлагаща отстъпки до -200 лв. на избрани модели. Устройства, които са не само качествени и функционални, но и не натежават на бюджета и подкрепят важната кауза за разумно потребление и устойчиво бъдеще.

Приоритет за Flip.bg са качеството и достъпността, както и първокласното потребителско изживяване – те предлагат устройства в отлично състояние и със 100% ефективност. Сред акцентите на кампанията Smart2School тази година са популярните iPhone 14 Pro Max и iPhone 12.

Новост е партньорството с ISIC – международната студентска карта, с която студентите получават допълнителна отстъпка от 30 лв. при покупка, както и бонус при продажба на старо устройство чрез платформата. По този начин Flip.bg продължава да насърчава устойчиво поведение и кръгова икономика, като всяка покупка на ремаркетирано устройство спестява средно 63% от CO₂ емисиите спрямо ново.

„С кампанията Smart2School 2025 не просто предлагаме нужните за съвременното образование устройства с отлично съотношение цена/качество, но и даваме възможност родителите, учениците и студентите да направят умен избор – за бюджета, за природата и за бъдещето. Във Flip вярваме, че технологиите са средство за по-добро представяне и подкрепяме това те да са максимално достъпни,“ споделя Вера Петрова, управител на Flip.bg.

Технологичният стартъп печели доверието на клиентите с фокус върху практичността, достъпността и отговорния избор – всяко устройство преминава през 67 технически теста, предлага се с 24-месечна гаранция и 30 дни право на връщане, а потребителите могат да избират и плащане на вноски с 0% лихва.

Кампанията Smart2School 2025 на Flip.bg вече е активна и предлага бърза, сигурна и екологична алтернатива за всички, които искат да посрещнат учебната година с увереност и умна инвестиция.


 

