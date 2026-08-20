Тревожни данни: Затоплянето на Средиземно море заплашва с екологична катастрофа

Климатичните промени са основната причина за рекордния скок в температурите на европейските морета, показва ново научно изследване. Повишаването на температурите с пряко добавени 2°C в Средиземно море през това лято нанася тежък удар върху морските екосистеми, пише EuroNews.

„От атлантическите води край Ирландия до Средиземно море, европейските басейни преживяват тревожен скок на температурите“, заявява съавторът на проучването Томас Фрьолихер, екологичен физик от Университета в Берн, Швейцария.

„Нашето изследване ясно показва, че основният двигател за това са климатичните промени и по-специално непрекъснатото изгаряне на изкопаеми горива“, добавя той.

Учените от международната организация World Weather Attribution (WWA) изчисляват, че климатичните промени са добавили близо 2°C затопляне в Средиземно море и над 1.3 – 1.4°C в моретата на Западна Европа. Изследователите са стигнали до тези данни чрез комбиниране на преки наблюдения и климатични симулационни модели.

Europe’s rapidly warming oceans have ‘severe ecological impacts’ and a clear cause, study finds.

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Какви са последиците за морския свят?

От WWA съобщават за „доказателства за сериозни екологични последици“. Много морски видове вече мигрират на север към по-хладни води, което нарушава хранителните вериги, крайбрежния риболов и аквакултурите.

„Ефектите се пренасят и на сушата. По-високите температури на морската повърхност повишават влажността в крайбрежните райони, което увеличава риска от екстремни и задушни горещи вълни“, се посочва в официалното изявление на учените.

Морският еколог Джон Бруно подчертава с изненада колко малко е необходимо, за да се прекрачи фаталният праг за редица организми:

„При кораловите рифове например е достатъчно затопляне от само 1°C, за да започне тяхното унищожение“, предупреждава той.

Бруно допълва, че някои видове все пак печелят от горещите вълни – или защото предпочитат по-топла вода, или заради изчезването на техните естествени врагове. Извършва се своеобразно пренареждане на биоразнообразието, при което има ясно изразени „победители и губещи“.

Океаните в целия свят счупиха температурни рекорди

По данни на европейската служба за наблюдение на климата „Коперник“ (Copernicus Climate Change Service), световният океан е отчел рекордни нива на температурата.

От WWA отбелязват, че в определени части на Средиземно море температурата на морската повърхност през най-горещите седмици е била с над 6°C по-висока от нормалното.

Морските горещи вълни обхващат все по-голяма част от континента. Тази година 90% от Бискайския залив и иберийското крайбрежие, както и 80% от Западното Средиземноморие, са засегнати от подводни горещи вълни. За сравнение – без натрупаното затопляне от 1.4°C, тези явления щяха да засегнат едва 40% от съответните акватории.

Кели Бергин, съавтор на проучването от Университета в Мейнут, Ирландия, обобщава: „По-топлата вода за плуване може да звучи привлекателно за летовниците в по-хладните страни като моята. За съжаление обаче, последиците за морския живот под повърхността са изключително тежки“.