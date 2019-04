М ащабната продукция Lord of The Rings In Concert отново ще завземе Арена Армеец. Последната и най-зрелищна част от сагата – „Завръщането на краля“, идва в София на 16 ноември 2019 г. по покана на Keen Acts. Само в една вечер всички почитатели на фантастичния Дж. Р. Р. Толкин ще могат да се насладят на най-епичните битки за последен път на голям екран, при това представени в перфектна симбиоза с оригиналния, внушителен саундтрак, изпълнен на живо от над 250 души хор и оркестър. Вълнуващата трилогия ще има своя заслужен грандиозен финал, след като феновете у нас се присъединиха към милионите зрители от няколко континента, имащи шанса да съпреживеят началото на приключенията в Средната земя на гигантски екран с музика на живо.

„Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ е сред няколкото абсолютни шампиони в цялата история на киното. Филмът печели 11 награди „Оскар“, включително за „Най-добър филм“, „Най-добър режисьор“ и „Най-добри визуални ефекти“. Третата и последната част от сагата неслучайно печели определението „един от най-великите филми на нашата ера“, след като слага запомнящ се, грандиозен финал на история, ненадмината досега. За успеха и силното въздействие на продукцията несъмнено допринася и саундтракът, дело на знаменития филмов композитор Хауърд Шор. Неговата музикална интерпретация върху света на Толкин продължава да очарова поколения фенове, като същевременно е награждавана три пъти от Академията, получава четири награди Грами, два Златни глобуса, както и множество отличия от фестивали и критици.

На 16 ноември, в Арена Армеец, верните почитатели на „Властелинът“ отново ще изживеят епичната кулминация на трилогията – Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха. „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ ще се излъчи за последен път у нас на голям екран, в уникалния формат „филм с музика на живо“, обединяващ две магични преживявания в един истински пир за сетивата. Прожекцията на легендарната трета част в подобен мащаб и HD качество, заедно с изпълнението на оригиналната музика от над 250 музиканти и хор, обещават незабравим и зрелищен финал на една от най-великите фантастични истории, създавани някога. Самият Питър Джаксън споделя: „Това е най-близкият възможен досег на зрителя с филма – най-зрелищното и интимно преживяване за феновете на Властелина.“

Билетите за LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING IN CONCERT на 16 ноември в Арена Армеец са на цени от 70 до 120 лв. и влизат в продажба от 10 април 2019 г.