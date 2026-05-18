Сменете само две думи в ума си, за да спрете паниката и черните мисли веднага

Тревожността не е реалност, а просто мисъл. Научете как една фраза създава психологическа дистанция от страха

18 май 2026, 06:23
Т ревожността е невидим сценарист, който обича да пише истории за бъдещите ни неуспехи. „Ами ако не успея на теста?“, „Ами ако ми се смеят?“, „Ами ако утре всичко се обърка?“ Тези мисли могат да парализират както децата, така и възрастните.

Психологът Джефри Бърнстейн предлага решение, което звучи изненадващо просто, но работи на ниво дълбоки мозъчни механизми.

Когато мислите те парализират

Представете си вечер в типично семейство. Дъщеря ви, която е в пети клас, пита със сълзи на очи: „Ами ако не успея на теста утре?“ Синът ви тийнейджър се затваря в себе си, защото го измъчва мисълта: „Всички ще си помислят, че съм странен.“ А вие самият не можете да спите, защото главата ви се върти: „Утре определено нещо ще се обърка.“

Това е моментът, в който тревожността превзема логиката. Вместо да мисли за реалността, мозъкът ни преминава в режим на оцеляване и започва да дъвче най-лошите възможни сценарии.

Доктор Джефри Бърнстейн, известен детски и семеен психолог с десетилетия практика, обяснява, че в такива моменти стандартните успокоения от рода на Всичко ще бъде наред или Няма за какво да се притесняваш просто не работят. Те звучат изкуствено и често карат човека – бил той дете или възрастен – да се чувства неразбран.

Магията на двете думи "Дори и"

Решението на Бърнстейн се крие в радикална промяна на вътрешния диалог. Вместо да се опитваме да изтрием черните мисли, той предлага да ги посрещнем и да им отнемем силата, като заменим тревожното Ами ако с приемащото "Дори и".

Тази техника пренасочва мисленето от паника към действие.

Вместо Ами ако не успея на теста утре, казваме: Дори и да не се справя перфектно на теста, това е просто една оценка и аз ще разбера какво трябва да науча за следващия път.

Вместо Ами ако всички мислят, че съм странен, казваме: Дори и някой да ме помисли за странен, аз имам приятели, които ме харесват точно такъв, какъвто съм.

Вместо Ами ако утре всичко се обърка, казваме: Дори и денят да е труден, аз вече съм се справял с провали и ще намеря начин да реагирам стъпка по стъпка.

Защо това работи на ниво неврология

Когато задаваме въпроса Ами ако, ние оставяме края на изречението отворен. Мозъкът възприема това като реална, непосредствена заплаха и активира амигдалата – центъра на страха. Резултатът е безсъние, сърцебиене и паника.

Когато обаче кажем Дори и, ние завършваме историята. Ние даваме на ума си план за действие при най-лошия сценарий. Мозъкът разбира, че ситуацията може да е неприятна, но не е смъртоносна. Сигналът за тревога угасва и на негово място идва усещането за контрол.

Следващия път, когато невидимият сценарист започне да пише поредния си мрачен сюжет в главата ви или в главата на детето ви, просто сменете репликата. Превърнете страха в план.

Източник: rbc.ua    
