"На върха и надолу": Документален филм изследва възхода и краха на Джон Галиано

Н овият документален филм High & Low - John Galliano ("На върха и надолу - Джон Галиано") обхваща сложните аспекти на живота на британския дизайнер, една от най-известните и противоречиви фигури в модната индустрия, съобщи Асошиейтед прес.

Във филма, режисиран от Кевин Макдоналд, има интервюта с Галиано и модните икони Анна Уинтур, Наоми Кембъл, Пенелопе Крус, Кейт Мос и Чарлийз Терон.

The fashion world is put under the microscope in Kevin MacDonald's gripping new documentary HIGH & LOW - JOHN GALLIANO.



In theatres March 15 via @filmswelike. A MUBI Release. pic.twitter.com/SlMQZ3Vu4c — MUBI Canada (@mubicanada) March 13, 2024

Звездата на Галиано изгрява ярко, когато през 1995 г. "Живанши" го наема като млад главен дизайнер, а през 1996 г. "Кристиан Диор" го привлича като творчески директор. Почти 15 години той работи неуморно върху много колекции в "Диор", а също така основава и собствена марка. Неговите ревюта в театрален стил разказват истории със сложни декори и грим.

"It's fantasy and that's what fashion should be."



HIGH & LOW - JOHN GALLIANO is in theaters now across the US, Canada, UK, Ireland, Mexico and Chile. Coming to cinemas in Brazil throughout March, and Germany on April 11. A MUBI Release. pic.twitter.com/o8XctEGfDO — MUBI (@mubi) March 15, 2024

Филмът застъпва тезата, че Галиано е бил преуморен и е злоупотребявал с алкохол и наркотици, когато през 2010 и 2011 г. прави серия от антисемитски и расистки коментари. След като видеоклипът, в който той казва "Обичам Хитлер", се разпространява бързо, скандалът не закъснява. "Диор" се отказва от услугите му, той е осъден по дело за антисемитизъм във Франция и изчезва от света на модата за няколко години. През това време преминава през клиники за рехабилитация.

През 2014 г. Галиано е нает от парижката модна къща "Мезон Маржиела" и дебютира след продължителната пауза. Последното му ревю получи възторжени отзиви.

Кевин Макдоналд казва пред Асошиейтед прес, че Галиано охотно се е съгласил да бъде заснет филм за него. Режисьорът е искал да филмът му да породи съмнения, а не да предаде нещата в черно и бяло.

