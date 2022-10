Седем жени пропаднаха под земята по време на купон

В Бразилия седем жени пропаднаха под земята по време на весел танц на парти за рожден ден, съобщи Daily Mail.

Кадри, заснети от очевидец, показват как жените образуват малък кръг, прегърнати с ръце около раменете си, и подскачат в такт с музиката.

По едно време асфалтът започнал да се напуква под краката им, след това рухнал и жените се озовали в дупка. Тук видеото прекъсва.

A video has gone viral on social media in which a group of girls can be seen falling as the dance floor collapses underneath their feet.



According to reports, the incident took place in Brazil at a family gathering.



