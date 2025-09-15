Любопитно

Сателитни снимки показват появата на нов остров в Аляска

Според сателитните изображения, разделянето между ледника и Проу Ноб се е случило някъде между 13 юли и 6 август това лято

15 септември 2025, 06:47
Сателитни снимки показват появата на нов остров в Аляска
Източник: iStock

С уша, която преди е била обвита в ледника Алсек в Аляска, сега е изцяло заобиколена от вода, образувайки нов остров в щата, разкриват сателитни снимки на НАСА, съобщи Newsweek.

Земната маса остана заобиколена от водите на езерото Алсек, след като едноименният ледник, който някога е обграждал малка планина, известна като Проу Ноб близо до края си, загуби връзка с планината това лято.

Изображения, направени от спътниците Landsat на НАСА, показват степента на отдръпване на леда и растежа на езерата между 5 юли 1984 г. и 6 август 2025 г.

Според сателитните изображения, разделянето между ледника и Проу Ноб се е случило някъде между 13 юли и 6 август това лято.

Водата бързо замества леда по крайбрежната равнина на югоизточна Аляска, където ледниците изтъняват и се отдръпват, като разтопената вода образува езера край фронтовете им, съобщава НАСА.

„Проглациалните“ езера могат да се образуват там, където ледът прегражда местния дренаж или е възпрепятстван от скална основа или „морени“ – натрупвания от отломки, оставени от движещ се ледник.

В началото на 20-ти век ледникът Алсек е завършвал при Гейтуей Ноб, на около три мили западно от Проу Ноб, според Маури Пелто, глациолог в колежа Никълс и член на научния консултативен съвет на Земната обсерватория на НАСА, който за първи път е видял ледника през 1984 г.

Към средата на века ледът се е отдръпнал на изток, но все още е обхващал Проу Ноб. Докато част от периметъра на Проу Ноб е превърната в брегова линия до 1984 г., ледникът Алсек остава свързан със северния ръкав на ледника Гранд Плато.

Въпреки това, до 1999 г. и двата ледника се отдръпнаха и северният език на ледника Алсек се отдели от тесен остров, излагайки края на ледника на по-нататъшно отелване, отбеляза Пелто.

След две десетилетия отдръпване на ледниците, два притока на север и юг от Алсек спряха да захранват ледника с лед. Езерото Алсек също се разшири значително на юг, заемайки пространството, оставено от ледника Гранд Плато, преди ледът да се откъсне от Проу Ноб тази година, завършвайки превръщането му в остров.

Според Пелто, и двата ръкава на ледника Алсек са се отдръпнали с повече от три мили от 1984 г. насам и се очаква тази тенденция да продължи. След загубата на контакт с Проу Ноб, ледът е по-малко стабилен и по-склонен към отелване, отбеляза космическата агенция.

От 1984 г. насам езерото Алсек е нараснало от около 17 квадратни мили до около 29 квадратни мили. Заедно със съседните проглациални езера Харлекин и Гранд Плато, трите езера са се увеличили повече от два пъти през този период, според НАСА.

Източник: Newsweek    
Последвайте ни
Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

15.09: Пътят към Холокоста – приемането на Нюрнбергските закони

15.09: Пътят към Холокоста – приемането на Нюрнбергските закони

Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

Какво става в Харковска област, Зеленски съобщи за значителни загуби на Русия

Какво става в Харковска област, Зеленски съобщи за значителни загуби на Русия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден се изхождат котките

Колко пъти на ден се изхождат котките

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия

Свят Преди 20 минути

Европа обаче трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на САЩ, заяви американският държавен глава

<p>Нов нудистки круиз тръгва през 2026 г.</p>

„Голямата гола лодка“: Нов нудистки круиз тръгва през 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Круизите без дрехи се провеждат повече от 35 години

Acer Ferrari Laptop

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Технологии Преди 1 час

Преди 20 години пазарът беше много по-разнообразен

Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО

Зеленски подчерта важността на дроновете и предложи помощ на НАТО

Свят Преди 9 часа

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русияа

Болсонаро е пуснат от домашния си арест за две операции

Болсонаро е пуснат от домашния си арест за две операции

Свят Преди 10 часа

Той пристигна в болница, ескортиран от въоръжена полиция

Стармър: Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение

Стармър: Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение

Свят Преди 10 часа

Между 100 000 и 150 000 души взеха участие в антиимигрантския митинг

,

Кремъл: Смъртта на Чарли Кърк е последица от поляризацията

Свят Преди 11 часа

Губернаторът на американския щат Юта обяви, че задържаният за стрелбата не сътрудничи на властите

Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф

Медицински хеликоптер транспортира от Ямбол до София мъж, пострадал от ъглошлайф

България Преди 11 часа

Пациентът, който е постъпил по-рано днес в спешния център в Ямбол, е бил с ампутирана лява ръка

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Свят Преди 12 часа

Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

България Преди 12 часа

Докъде ще стигнат вотовете на недоверие и какви промени да очакваме?

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Свят Преди 13 часа

Премиерът Киър Стармър обяви още през юли, че Лондон ще евакуира палестински деца за лечение

Снимката е илюстративна

Как един откраднат касов апарат може да те направи престъпник пред очите на държавата

България Преди 13 часа

Апаратът е бил откраднат от служебен автомобил, разбит и разграбен

Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Свят Преди 14 часа

Именно държавният глава пое главна роля в комуникацията на зловещия случай

а

Румъния: Русия руши сигурността в Черно море

Свят Преди 14 часа

Това се казва в изявление на Министерството на отбраната

.

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

България Преди 15 часа

Произшествието е станало между селата Въглевци и Вонеща вода

Марко Рубио пристигна в Израел

Марко Рубио пристигна в Израел

Свят Преди 15 часа

Рубио пристига в Израел, след като заяви, че правителството на американския президент Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 15 септември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 15 - 21 септември

Edna.bg

Мбапе: Може би това ще е годината на Арсенал

Gong.bg

Модрич: Надявам се вече хората да не ми напомнят за възрастта ми

Gong.bg

Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици влизат в класните стаи

Nova.bg

Усещане за късно лято до края на септември

Nova.bg