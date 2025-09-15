Сателитни снимки показват появата на нов остров в Аляска

С уша, която преди е била обвита в ледника Алсек в Аляска, сега е изцяло заобиколена от вода, образувайки нов остров в щата, разкриват сателитни снимки на НАСА, съобщи Newsweek.

Земната маса остана заобиколена от водите на езерото Алсек, след като едноименният ледник, който някога е обграждал малка планина, известна като Проу Ноб близо до края си, загуби връзка с планината това лято.

Изображения, направени от спътниците Landsat на НАСА, показват степента на отдръпване на леда и растежа на езерата между 5 юли 1984 г. и 6 август 2025 г.

Според сателитните изображения, разделянето между ледника и Проу Ноб се е случило някъде между 13 юли и 6 август това лято.

Водата бързо замества леда по крайбрежната равнина на югоизточна Аляска, където ледниците изтъняват и се отдръпват, като разтопената вода образува езера край фронтовете им, съобщава НАСА.

Retreating glaciers created a new Alaskan island - easy to see 40 years of change from space. https://t.co/vBp0bizikN @NASA pic.twitter.com/SWbhviQmlZ — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 9, 2025

„Проглациалните“ езера могат да се образуват там, където ледът прегражда местния дренаж или е възпрепятстван от скална основа или „морени“ – натрупвания от отломки, оставени от движещ се ледник.

В началото на 20-ти век ледникът Алсек е завършвал при Гейтуей Ноб, на около три мили западно от Проу Ноб, според Маури Пелто, глациолог в колежа Никълс и член на научния консултативен съвет на Земната обсерватория на НАСА, който за първи път е видял ледника през 1984 г.

Към средата на века ледът се е отдръпнал на изток, но все още е обхващал Проу Ноб. Докато част от периметъра на Проу Ноб е превърната в брегова линия до 1984 г., ледникът Алсек остава свързан със северния ръкав на ледника Гранд Плато.

Въпреки това, до 1999 г. и двата ледника се отдръпнаха и северният език на ледника Алсек се отдели от тесен остров, излагайки края на ледника на по-нататъшно отелване, отбеляза Пелто.

The new island formed after a glacier lost contact with it following decades of ice retreat, NASA explained. https://t.co/xTDRvvYt0t — Newsweek (@Newsweek) September 8, 2025

След две десетилетия отдръпване на ледниците, два притока на север и юг от Алсек спряха да захранват ледника с лед. Езерото Алсек също се разшири значително на юг, заемайки пространството, оставено от ледника Гранд Плато, преди ледът да се откъсне от Проу Ноб тази година, завършвайки превръщането му в остров.

Според Пелто, и двата ръкава на ледника Алсек са се отдръпнали с повече от три мили от 1984 г. насам и се очаква тази тенденция да продължи. След загубата на контакт с Проу Ноб, ледът е по-малко стабилен и по-склонен към отелване, отбеляза космическата агенция.

От 1984 г. насам езерото Алсек е нараснало от около 17 квадратни мили до около 29 квадратни мили. Заедно със съседните проглациални езера Харлекин и Гранд Плато, трите езера са се увеличили повече от два пъти през този период, според НАСА.