Изключително рядък вид омар е върнат в океана, след като попада в супермаркет

„Изключително рядък“ оранжев омар е върнат в морето, след като попада в раздела за морски дарове в супермаркет.

Омарът, наречен по-късно Клементина, пристигнал в магазин в Лонг Айлънд, Ню Йорк, в началото на юли и веднага се откроил сред група традиционни кафяви омари.

Тъй като само един от 30 милиона омара е естествено оранжев, рядкото ракообразно се превръща в нещо като атракция в секцията за морски дарове, според групата за защита на животните Humane Long Island.

Собственикът на магазина се обръща към аквариум, който да приеме Клементина, но той отказва.

Тогава се намесва приютът за животни в Саутхемптън, който се обръща към Humane Long Island, за да осигури безопасното освобождаване на омара.

В сътрудничество с магазина групата за защита на животните върна Клементина в морето във вторник.

