Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

М одерни технологии - на принципа на компютърната томография - могат да ни позволят да пренасяме повече течности в самолета. Остава "само" летищата да се снабдят със съответните уреди, съобщи Deutsche Welle.

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж. Но това може скоро да се промени - ЕС е дал разрешение за използването на скенери, които успешно различават запалителните течности и теоретично могат да позволят пренасянето и на по-големи шишета в ръчния багаж, пише АРД.

Говорителка на франкфуртското летище казва например пред германската обществена медия следното: "Тъй като на излитане пасажерът няма как да знае с какви уреди ще бъде контролиран, засега в сила остават старите правила - отделни шишенца до 100 милилитра, опаковани в прозрачна пластмасова торбичка. Общият им обем не може да надхвърля един литър".

Много от уредите вече са доставени

На най-голямото летище в Германия - по думите на говорителката - вече 40 от 190-те контролни коридора са снабдени с новите скенери. Още 40 апарата са поръчани. Засега обаче не се знае кога цялото летище ще бъде оборудвано с новата технология.

Пътуващите през Мюнхен също трябва да проявят търпение, предупреждава АРД. И там са поръчани голямо количество скенери, но трябва да им бъде осигурен съответният софтуер. Срокове засега не се посочват.

По данни на ЕК в момента 700 скенера от новия вид са разположени или вече се използват в 21 от държавите членки на Общността. Очаква се списъкът да се увеличи, в зависимост от това с какво темпо новите уреди ще получат одобрението на ЕС. АРД обяснява, че уредите са на британската фирма "Smiths Detection" и могат да преглеждат ръчния багаж на принципа на компютърната томография.

Снимките ще са триизмерни

Модерните уреди ще могат незабавно да осигуряват стотици снимки на съответния багаж, което позволява появата на контролния монитор на триизмерни кадри и най-детайлно многопластово проследяване на съдържанието на багажа. Твърдите и течните експлозиви ще могат да бъдат разпознати, посочва АРД.

Ограниченията за пренасяне на течности по въздуха бяха въведени през 2006 година, след като стана известно, че на борда на някой самолет терористи могат да изработят експлозив на базата на няколко вида течности.