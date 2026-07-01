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Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си

1 юли 2026, 14:31
Пътуването от 135 до 50 килограма: Историята на Мария Джуркова, която свали 85 кг и преобрази живота си
Източник: NOVA LAB

Т ова е историята на една епична борба и последвало прераждане. Мария Джуркова, която с години е носила тежестта на натрупаните килограми, разказва своята история в новия епизод на NOVA LAB Баланс.

Цифрите са повече от впечатляващи – Мария сваля 85 килограма, което е почти 63% от първоначалното ѝ тегло. За мащабната трансформация отвътре и отвън са необходими години, силна воля и категорична увереност, че цената на всички лишения си струва.

Още от детството си тя е приемана като "една голяма пухкавелка". Мечтите ѝ да стане актриса и да играе със Стефан Данаилов били посрещнати с безпощадното "С тия бузи не може!" Бременностите се оказват "хормонални бомби", които я изстрелват над 120-те килограма. Преди раждането на второто си дете е принудена да пази леглото с месеци. А, страхът да не загуби рожбата си я води до емоционален срив и храненето като компенсаторен рефлекс. Така достига рекорда си от 135 килограма.

Източник: NOVA LAB

На този връх на теглото, тялото и духът ѝ изнемогват. Дори физически най-елементарни действия са невъзможни, но най-голямата болка идва, когато вижда, че друг учи детето й да прохожда. Самочувствието ѝ е унищожено. "Не се чувствах като жена. Чувствах се като индивид", разказва пред Даниела Пехливанова Мария Джуркова.

Тогава Мария осъзнава и още една истина, че няма как да е здрава, ако е с наднормено тегло. Преломният момент настъпва с тревожни медицински диагнози – висок риск от инфаркт и инсулт. Изправена пред избора между живот и болест, Мария взима твърдо решение, че е крайно време да се вземе в ръце и да направя всичко възможно това да приключи.

Източник: NOVA LAB

От личен опит знае, че с глад не се отслабва! Ключът е в трайния калориен дефицит и превръщането на храненето и движението в начин на живот. За нея това означава седем малки хранения дневно по 150 грама, без вода по време на ядене, и пълно изключване на "шумкащи храни" и газирани напитки.

"Промяната започва отвътре навън. Когато ти намериш себе си, когато сключиш мир със себе си, тогава нещата се получават по начина, по който ги иска съзнанието ти", казва Мария.

Тя търси "мярката" във всичко – в храненето, емоциите, в отношението към другите, в света. Медитацията и пътешествията ѝ помагат да изгради тази хармония. Това е история за прераждането, което всеки от нас може да предприеме, независимо колко килограми показва везната на кантара!

Свива ли се кожата след свалянето на килограми, фитнесът ли е единственият начин за раздвижване на тялото и лимфната система на организма? Целият разговор с Мария Джуркова гледайте в подкаста @novalabofficial в YouTube!

Източник: NOVA LAB    
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