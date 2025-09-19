Прост тест за проверка на възрастта на белите дробове

Любопитно

19 септември 2025, 10:25
Източник: iStock

С ъстоянието на белите ни дробове може да разкрие много за нашето здраве като цяло. За щастие, можете да ги приведете в по-добра форма, пише BBC.

На колко години според вас са белите ви дробове? С всяко вдишване те са изложени на безброй замърсители, микроби, прах и алергени. Не е изненадващо, че това може да се отрази на тези деликатни органи, ускорявайки стареенето им. Но това може да повлияе и на това как остарява останалата част от тялото ви. 

В началото на май 2025 г. международен екип от експерти по дихателни пътища публикува едно от първите проучвания, оценяващи как белодробната функция на човека варира с напредване на възрастта. Въз основа на данни от около 30 000 мъже и жени, събрани през 20-ти век, то показа, че белодробната ни функция достига пик в началото до средата на 20-те години. Белодробният капацитет на жените обикновено достига своя връх няколко години по-рано от този на мъжете – преди след това да намалее.

Според Джудит Гарсия-Аймерих, професор в Института за глобално здраве в Барселона, която ръководи изследването, това изглежда е биологично програмирана част от стареенето. Фактори като тютюнопушене, замърсяване на въздуха и обостряния на заболявания като астма могат да изострят този спад.

Колкото по-добър е белодробният ви капацитет в тази пикова възраст, толкова по-голяма ще бъде устойчивостта ви срещу хронични респираторни заболявания и други свързани с белите дробове здравословни проблеми по-късно в живота, казва Гарсия-Аймерих. Но здравето на белите дробове е свързано и с широк спектър от други по-изненадващи аспекти на вашето здраве, засягащи имунната ви система, теглото ви и дори мозъка ви (прочетете по-нататък, за да разберете защо по-късно в тази статия).

И така, колко здрави са белите ви дробове? И можете ли да направите нещо, за да подобрите състоянието им? 

Проучвания като описаното по-горе използват скъпо оборудване за измерване на здравето на белите дробове, но има лесен начин да тествате белите си дробове у дома. Всичко, от което се нуждаете, е голяма пластмасова бутилка, кофа или вана и парче гумена тръба. След това направете следното (може да искате да го направите в мивка или навън, тъй като може да стане малко цапащо):

1.  Първо, отмерете 200 мл вода в мерителна кана, прехвърлете я в пластмасовата бутилка и използвайте химикал, за да маркирате нивото на водата.

2.  Добавете още 200 мл вода, маркирайте новото ниво на водата и повторете процеса, докато бутилката се напълни.

3.  Напълнете кофата или ваната с вода и потопете вече пълната бутилка в нея, като я обърнете с дъното нагоре под водата.

4. Държейки бутилката в това положение, поставете гумената тръбичка вътре в гърлото на бутилката. Не е нужно да приляга плътно.

5.  Поемете дълбоко въздух и духнете в тръбичката.

6.  Пребройте колко водни линии можете да издухате от бутилката.

7.  Умножете броя на линиите по 200 мл. (например три линии са 600 мл). Това число е вашият витален белодробен капацитет, наричан още форсиран витален капацитет или ФВК.

„Тестът изследва обема въздух, който можете да издишате, наречен жизненоважен белодробен капацитет“, казва Джон Дикинсън, който ръководи клиниката за дихателни упражнения в университета в Кент. „Този ​​термин е използван за първи път от английския хирург Джон Хътчинсън през 40-те години на 19-ти век. Той започва да забелязва, че тези, които могат да дишат само малки обеми въздух, имат по-малко време за живот.“

Според Американската белодробна асоциация, форсираният капацитет на венозния капацитет (FVC) може да намалее с около 0,2 литра на десетилетие, дори при здрави хора, които никога не са пушили, поради ефектите на стареенето. Изследванията показват, че нормалният здравословен FVC е между три и пет литра .

Дикинсън казва, че не бива да се тревожите прекалено, ако получите по-ниски резултати от този домашен тест за здраве. „Много хора ще се затруднят да изпразнят напълно дробовете си, така че може да получат фалшиво ниски резултати“, казва той. 

Но има и начини за подобряване на здравето на белите дробове и борба с всяко влошаване на тяхната функция. И ако искате да остареете грациозно, това може да е жизненоважна стъпка.

Как белите дробове влияят на цялостното ви здраве

Изследванията показват, че с напредване на възрастта, ние изпитваме загуба на еластичност в белодробната тъкан, отслабване на дихателните мускули като диафрагмата и промени в гръдния кош , които ограничават способността му да се разширява и свива. „Ако загубата на белодробна функция е прекомерна, хората могат да почувстват симптоми като задух“, казва Гарсия-Аймерих. „Това може да доведе до състояние, наречено хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), характеризиращо се с ниски нива на белодробна функция.“

Но влошаването на здравето на белите дробове не само ви прави по-податливи на белодробни заболявания. То е свързано и с изненадващ набор от други заболявания, от повишено кръвно налягане до автоимунитет, метаболитни заболявания, крехкост и дори когнитивен спад.

Доун Боудиш, професор в университета Макмастър в Канада, специализирана в стареенето и имунитета, казва, че една от причините за това е, че белите дробове са неразривно свързани със сърцето и кръвообращението, както и имат важна връзка със здравето на по-широката ни имунна система чрез това, което тя нарича „белодробно-имунна ос“.

„Белите дробове имат милиони и милиони имунни клетки, които имат важни функции като изчистване на замърсяването на въздуха от частици, борба с инфекции и поправяне на щетите, причинени от постоянното разтягане на вдишването и издишването“, казва тя.

Според Боудиш, ако имунните клетки на белите дробове не са в състояние да изчистят всички частици, които се събират в белите дробове, те предизвикват нарастващи нива на възпаление, което може да доведе до белодробно образуване на белези , известно като белодробна фиброза. Това прави белите дробове по-твърди и по-малко способни да функционират. Възпалението в белите дробове може също да доведе до промени в начина, по който тялото ни реагира на респираторни инфекции, тъй като имунният отговор може да причини допълнителни вреди.

Установено е също, че по-ниската белодробна функция предшества други здравословни проблеми, свързани с възрастта, включително сърдечни заболявания , остеопороза , диабет тип 2 и намаляване на паметта - въпреки че точният характер на тази връзка все още не е изяснен. Боудиш смята, че възпалението от белите ни дробове може да се разпространи в цялото тяло .

Ползите от здравите бели дробове

Връзката между белите ни дробове и здравето като цяло също е двупосочна. Боудиш казва, че ако поддържаме белите си дробове относително здрави, е по-вероятно да останем без заболявания за по-дълго време в по-късна възраст.

„Въпреки че белодробният капацитет намалява с възрастта, това не е причина за безпокойство за тези, които се грижат за здравето на белите си дробове“, добавя Дикинсън. „Здравите бели дробове имат повече от достатъчен капацитет, за да снабдяват тялото с кислород и да отстраняват въглероден диоксид през целия живот. Ако обаче темпът на намаляване се увеличи, здравето и качеството ни на живот могат да бъдат засегнати.“ 

Ако сте загрижени за белите си дробове, Дикинсън препоръчва да посетите лекар за подходящ тест за белодробна функция, който включва дишане в устройство, наречено спирометър, което измерва обема и скоростта на дишането ви.

Спирометърът ще изчисли вашия FVC с медицинска точност, заедно с вашия форсиран експираторен обем (FEV1) – количеството въздух, което можете да издишате за една секунда след дълбоко вдишване. Той ще ви даде и съотношението на FEV1 към FVC, което може да покаже дали имате нещо, което възпрепятства въздушния поток. В комбинация тези показатели предоставят обща картина на здравето на белите ви дробове.

„В идеалния случай бих препоръчал на хората да правят клинична оценка на белодробната си функция на всеки 10 години, ако не изпитват никакви симптоми, но трябва да я изследват незабавно, ако изпитват необичайни симптоми на задух“, казва Дикинсън.

Подобряване на белодробната функция

След като разберете състоянието на белите си дробове, доказателствата показват, че има някои превантивни стъпки, които можете да предприемете, за да подобрите белодробния си капацитет и да помогнете за смекчаване на свързания с възрастта спад. 

Редовните упражнения, например, могат да намалят възпалението на дихателните пътища и да подобрят силата и издръжливостта на дихателните мускули. Намаляването на солта в диетата също може да бъде полезно, тъй като изследванията показват , че излишната сол в диетата може да влоши възпалението на белите дробове и фиброзата. Междувременно се смята, че диета, по-богата на рибено масло, антиоксиданти и витамини C и E, също помага за предпазване на стените на белите дробове от увреждане.

Боудиш препоръчва да се откажете както от тютюнопушенето, така и от вейпинга, за да се избегне поглъщането на потенциално възпалителни химикали. Според Даниел Крейгхед, доцент в Университета на Минесота, друг начин за поддържане на добра белодробна функция е поддържането на здравословно тегло и избягването на натрупване на излишни телесни мазнини. „Коремните мазнини могат да възпрепятстват способността на белите дробове да се напълнят напълно с въздух“, казва Крейгхед.

Но има и друг начин, чрез който всъщност можем да подобрим белодробната функция. От средата на 90-те години на миналия век, тренировката на инспираторните мускули (IMT) или вдишването чрез устройство, което осигурява съпротивление, е станала известна като начин за повишаване на силата на дихателните мускули в групи, вариращи от спортисти и певци до хора със съществуващи дихателни затруднения като астма и ХОББ. Изследванията показват, че IMT може да подобри капацитета за упражнения и да понижи кръвното налягане.

Златният стандарт за IMT е медицинското устройство, известно като Powerbreathe, което е признато за одобрен медицински продукт от Националната здравна служба (NHS) на Обединеното кралство и други здравни служби. То е посочено от Световната здравна организация (СЗО) като инструмент за подпомагане на възстановяването от Covid и се използва и от болници по целия свят за прехабилитация – подобряване на белодробната функция на хората преди операция, за да се увеличат шансовете им за добро възстановяване – както и за лечение на белодробна фиброза и за подкрепа на тези, които са били на вентилатори в интензивно лечение. 

Според Крейгхед, проучванията обикновено показват, че две 30-дихателни IMT сесии на ден са достатъчни за подобряване на силата на дихателните мускули.

Сабрина Брар, медицински директор в Powerbreathe International, сравнява извършването на IMT чрез устройството с вдигане на тежести за мускулите на ръцете и краката. „Укрепването на мускулите, отговорни за дишането, подобно на укрепването на всеки друг мускул в тялото, ще увеличи издръжливостта и силата на дихателните мускули и ще намали свързания с възрастта спад на белодробната функция“, казва Брар. „Идеята е да се ангажират диафрагмата и междуребрените мускули и след това периодично да се увеличава съпротивлението с течение на времето, когато се подобрява силата на белите дробове.“ 

Друг вариант е просто да започнете да пеете или да свирите на духов инструмент. Изследователи от Центъра „Луис Армстронг“ в Ню Йорк са пионери в този подход, като се опитват да подобрят белодробната функция на хора с астма, като ги учат да свирят на различни духови инструменти. Други учени дори са проектирали електронна версия на вид флейта, наречена окарина, за да помогнат за подобряване на белодробната функция.

Като асистент-професор в Университета на Южна Дания и самата тя е обучена класическа певица, Мете Каасгард е участвала в редица проучвания, разглеждащи как пеенето може потенциално да помогне на хора с ХОББ.

Въпреки че Каасгард казва, че няма доказателства, които да предполагат, че пеенето може действително да обърне съществуващо белодробно увреждане, тя вярва, че то все пак може да е от полза за здравето на белите дробове, като подобрява способността ни да използваме дихателните си мускули.

„Централен аспект на пеенето е способността да се пеят дълги фрази, което изисква контрол и гъвкавост на диафрагмата, мускулите между ребрата и коремните мускули“, казва тя.

Но каквато и тренировка за бели дробове да изберете, тя може да помогне на тези жизненоважни органи да се справят с всички трудности, които светът им подхвърля – вдишване по вдишване.

Източник: BBC    
