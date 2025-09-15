Любопитно

Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата

Сънищата винаги са носили атмосфера на мистерия

15 септември 2025, 08:27
Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата
Източник: iStock/Getty images

С ънищата винаги са носили атмосфера на мистерия. За някои народи сънищата са били послания от боговете, за други са служили като пророчество за бъдещето или дори като изкушение от дявола. През 20-ти век Фройд нарича сънищата „царският път към несъзнаваното“, а днес учените ги обясняват чрез мозъчната активност по време на фазите на съня. И все пак, въпреки хилядолетията търсене на отговори, сънищата остават една от най-големите мистерии на човечеството. Ето как се е променило отношението към сънищата – от шумерските глинени плочки до теориите на Фройд, Юнг и съвременните невронаучни изследвания.

Древни цивилизации

Шумерите и акадците (3-то хилядолетие пр.н.е.) са първите, които са записвали сънищата на плочки. Те са вярвали, че сънищата са директни послания от боговете, а храмовите жреци са били основните тълкуватели на сънищата.

В древен Египет първите книги за сънища са били написани на папирус и хората са спели в „светилища на сънищата“, за да получават божествени откровения.

Месопотамия разделяла сънищата на добри и лоши в зависимост от посоката, от която са „ишли“. Те разграничавали истински („божествени“) сънища от лъжливи („от демони“). Ако един сън идвал от „дясно“, той се смятал за добър; ако от „ляво“ – за лош.

Античност: От богове до медицина

В Гърция Хипократ и Аристотел са се опитвали да обяснят сънищата физиологично, но в същото време в храмовете на Асклепий хората са спели, за да получават съвети в сънищата си.

Сънищата са били смятани за божествени откровения, но първите философи са твърдели, че те са резултат от физическото състояние, диетата или здравето на човек.

В Рим философът Цицерон е смятал сънищата за отражение на мислите, докато обикновените хора са вярвали в тяхната пророческа сила.

Средновековие: От Библията до демоните

Християнската традиция тълкува сънищата като изкушение от дявола, но в същото време библейските истории потвърждават възможността за божествени откровения. Средновековните книги за сънища преплитат езически вярвания, библейски истории и астрология .

Ренесанс и модерна епоха

Философите на Просвещението разглеждали сънищата като игра на въображението и отражение на ежедневния опит. Декарт ги смятал за хаотични образи без по-дълбок смисъл.

19-и и 20-и век и психология на сънищата

Зигмунд Фройд, в книгата си „Тълкуване на сънищата“ (1900), нарича сънищата „царският път към несъзнаваното“. Той вярвал, че те разкриват скрити желания.

Карл Юнг развива своя собствена концепция: сънищата отразяват не само лични преживявания, но и архетипи на колективното несъзнавано . Неговите архетипи – Майката, Героят, Сянката – се появяват в сънищата в различни култури.

Какво казва науката за сънищата днес

Невробиологията обяснява сънищата като резултат от мозъчната активност по време на REM фазата. Именно през това време протича процесът на организиране на информацията.

Психологията разглежда сънищата като отражение на емоции и тревоги, както и на подсъзнателни процеси.

Поп културата е запазила популярността на книгите за сънища, въпреки че учените ги смятат по-скоро за символични, отколкото за реални инструменти.

Тълкуването на сънищата е извървяло дълъг път от божествени знаци до обекти на научни експерименти. Но едно нещо е останало непроменено: хората все още искат да разгадаят какво наистина се крие зад нощните образи.

Източник: rbc.ua    
Сънища Тълкуване на сънища Психология на сънищата Зигмунд Фройд Карл Юнг Несъзнавано Невронаука Древни цивилизации Пророчество Мистерия
