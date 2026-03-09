Триумф на българския дух в Женева: Проф. Христо Пимпирев покори сърцата на научния свят с голямо отличие

И зтъкнатият български учен и полярен изследовател проф. дн Христо Пимпирев стана носител на голямата награда „Константин Кацаров“ за 2025 г. Тържествената церемония по връчването на отличието се състоя на 4 март в емблематичната Аула на Женевския университет, който по същото време отбеляза 465 години от своето основаване. Високото признание се присъжда от авторитетно жури на швейцарската фондация „Кацарови“ за изключителния принос на професора към популяризирането на България чрез мащабните му антарктически изследвания.

Събитието премина под знака на силно дипломатическо и академично присъствие. Сред официалните гости бяха извънредният и пълномощен посланик на България в Конфедерация Швейцария Светлан Стоев и постоянният ни представител към ООН посланик Ангел Банджов. Към тях се присъединиха представители на академичните среди, студенти и многобройни членове на българската общност в Женева, както и ръководни кадри от Швейцарския полярен институт и Световната метеорологична организация към ООН.

Церемонията бе открита от заместник-ректора на Женевския университет Себастиан Кастелторт, а приветствия към лауреата отправиха ръководителите на фондация „Кацарови“ Жан-Клод Никол, Лоренц Баумер и Камелия Чису. Програмата включваше прожекция на специално видео за дейността на проф. Пимпирев, последвано от негово академично слово на тема „Еволюцията на континента Антарктида и революция на българското присъствие“. В презентацията си той проследи тектонското развитие на Ледения континент и разказа за предизвикателствата пред работата и живота на българските полярници.

Проф. Христо Пимпирев, роден през 1953 г., е утвърден специалист по историческа геология и палеогеография и почетен професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговият път в полярната наука започва с участие в Първата национална антарктическа експедиция през 1987/1988 г. През 1993 г. той основава Българския антарктически институт, който оглавява и до днес, а от 2007 г. ръководи Националния център за полярни изследвания. В продължение на повече от три десетилетия проф. Пимпирев е начело на ежегодните ни експедиции, като неговият научен принос е международно признат чрез именуването на връх на остров Александър, както и на ледник и бряг на остров Ливингстън на негово име.

Наградата „Константин Кацаров“ е учредена през 2023 г. в чест на 125-годишнината от рождението на известния юрист и общественик. Нейната цел е да отличава научни трудове и инициативи с изключителна стойност за концепцията за „вечната България“ – идея, която заема централно място в житейската философия на професор Кацаров.

