Любопитно

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab

24 септември 2025, 12:54
Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)
Източник: Getty Images

П ринцеса Шарлийн сътвори истинска сензация на червения килим с впечатляваща визия в понеделник вечерта, когато присъства на 69-ата церемония по връчване на „Златната топка“ – годишната френска футболна награда в Париж.

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab. Красивата рокля „Cady“ впечатляваше с асиметричен дизайн с гол гръб и волани, които се събираха от едната страна на гръбнака и се спускаха каскадно надолу. Отпред роклята имаше деколте тип „бато“, изчистен корсаж и пола с пълна дължина, която се спускаше плавно по червения килим.

Източник: Getty Images

Що се отнася до аксесоарите, принцесата заложи на минимализъм, който обаче направи силно впечатление. Тя носеше ослепителни сребърни обеци с множество диаманти и пропусна огърлица, за да акцентира върху деколтето тип „лодка“. Единственият ѝ пръстен беше диамантеният годежен пръстен, чиито централни форми хармонираха с обеците ѝ. Визията ѝ беше завършена с бели обувки на висок ток и млечнорозов маникюр – класически пример за „по-малкото е повече“.

Косата и гримът на Шарлийн също вдигнаха летвата. Устните ѝ бяха в лъскав малинов оттенък, очите ѝ бяха подчертани със сенки в студен тон и вълнисти мигли в ъгълчетата, а косата ѝ беше оформена в любимата прическа с път настрани и холивудски вълни, които красиво рамкираха лицето ѝ.

Стил, класа и блясък: Принцеса Шарлийн на червения килим на „Златната топка“
10 снимки
принцеса Шарлийн
принцеса Шарлийн
принцеса Шарлийн
принцеса Шарлийн

„Изчистените, скулптурни линии и квадратното деколте на визията на Шарлийн придадоха на роклята вечна елегантност, докато чисто белият тон излъчваше спокойствие и тиха сила“, коментира стилистката Ориона Роб.

„Като запази минималистичния си стил с прибрана назад коса и деликатни бижута, тя позволи архитектурната красота на роклята да блесне. Това е перфектен пример за отличителния стил на Шарлийн – поразителен със своята простота, но същевременно дълбоко въздействащ.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Принцеса Шарлийн Златната топка Червен килим Мода Elie Saab Вечерна рокля Стил Бижута
Последвайте ни
Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

Бащата на Любомир от Украйна: Той е на сигурно място, полагат се грижи за здравето му

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Рубио и Лавров се срещат в кулоарите на ООН

Рубио и Лавров се срещат в кулоарите на ООН

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Който все още се съмнява: китайците продадоха повече от Audi и Renault

Който все още се съмнява: китайците продадоха повече от Audi и Renault

carmarket.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 4 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 12 минути

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 13 минути

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Зеленски: Тръмп вече ми вярва повече, отколкото на Путин

Свят Преди 43 минути

Украинският президент изрази увереност, че американският държавен глава може да промени хода на водената от Русия война

<p>Жена живее със &quot;смъртна присъда&quot; след имплантиране от труп</p>

"Живот с присъда смърт": Жена разви рядка болест, причинена от мембрана, извлечена от мъртъв донор

Свят Преди 1 час

Натали Брали-Брет е родена със спина бифида, вроден дефект, причинен от разкъсване между мозъка и гръбначния мозък

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

България Преди 1 час

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

<p>Русия се подигра с Доналд Тръмп за &bdquo;хартиен тигър&ldquo;</p>

Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Свят Преди 1 час

Песков отговори, че Русия е символ на мечка, а не на тигър, докато Тръмп настоява, че войната в Украйна показва слабостта на Москва

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Любопитно Преди 1 час

Все още има надежда и за останалите части от тялото

<p>Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели</p>

Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Любопитно Преди 1 час

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

България Преди 1 час

Асен Василев заяви, че парите могат да се вземат от „Газпром“

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

<p>Кенийски атлет, пленник в Украйна: &bdquo;Ще умра, ако ме върнат в Русия&ldquo;</p>

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Свят Преди 1 час

Млад кенийски спортист, който сега е в плен в Украйна, моли да не бъде връщан в Русия

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 2 часа

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

Тянко се превърна в герой за Завоевателите в “Игри на волята”

Тянко се превърна в герой за Завоевателите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Лечителите отиват на първа среща край огъня

.

Гърция спира нови Airbnb имоти в още пет района заради жилищната криза

Свят Преди 2 часа

Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години

<p>Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг</p>

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 2 часа

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 2 часа

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg
1

Набират средства за охрана на костенурките в с. Баня

sinoptik.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Най-строго пазена тайна: Ето с какво е облечена принцеса Даяна в последния си земен път

Edna.bg

Тодор Янчев поема "лъвчетата"

Gong.bg

Женският национален отбор ще има нов селекционер

Gong.bg

Срещу измамите с лекарства: Как да разпознаем фалшивите обяви за медикаменти в интернет

Nova.bg

Спират разрешителни за имоти Airbnb в Солун, Санторини, Ханя, Парос и Халкидики

Nova.bg