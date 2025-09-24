Принцеса Шарлийн омая Париж на церемонията „Златната топка“ (СНИМКИ)

П ринцеса Шарлийн сътвори истинска сензация на червения килим с впечатляваща визия в понеделник вечерта, когато присъства на 69-ата церемония по връчване на „Златната топка“ – годишната френска футболна награда в Париж.

Съпругата на 47-годишния принц Алберт беше облечена в разкошна рокля от Elie Saab. Красивата рокля „Cady“ впечатляваше с асиметричен дизайн с гол гръб и волани, които се събираха от едната страна на гръбнака и се спускаха каскадно надолу. Отпред роклята имаше деколте тип „бато“, изчистен корсаж и пола с пълна дължина, която се спускаше плавно по червения килим.

Източник: Getty Images

Що се отнася до аксесоарите, принцесата заложи на минимализъм, който обаче направи силно впечатление. Тя носеше ослепителни сребърни обеци с множество диаманти и пропусна огърлица, за да акцентира върху деколтето тип „лодка“. Единственият ѝ пръстен беше диамантеният годежен пръстен, чиито централни форми хармонираха с обеците ѝ. Визията ѝ беше завършена с бели обувки на висок ток и млечнорозов маникюр – класически пример за „по-малкото е повече“.

Косата и гримът на Шарлийн също вдигнаха летвата. Устните ѝ бяха в лъскав малинов оттенък, очите ѝ бяха подчертани със сенки в студен тон и вълнисти мигли в ъгълчетата, а косата ѝ беше оформена в любимата прическа с път настрани и холивудски вълни, които красиво рамкираха лицето ѝ.

„Изчистените, скулптурни линии и квадратното деколте на визията на Шарлийн придадоха на роклята вечна елегантност, докато чисто белият тон излъчваше спокойствие и тиха сила“, коментира стилистката Ориона Роб.

„Като запази минималистичния си стил с прибрана назад коса и деликатни бижута, тя позволи архитектурната красота на роклята да блесне. Това е перфектен пример за отличителния стил на Шарлийн – поразителен със своята простота, но същевременно дълбоко въздействащ.“