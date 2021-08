Почина Денис Томас - един от основателите на "Куул енд дъ генг"

Д енис Томас, един от основателите на соул-фънк групата "Куул енд дъ генг", почина на 70 години, съобщиха световните информационни агенции.

Той е починал в съня си в Монтклеър, Ню Джърси, където живееше.

Денис Томас беше флейтист, саксофонист и перкусионист. Той се изявяваше като водещ на концертите. Последното му участие с групата беше на 4 юли в "Холивуд боул" в Лос Анделис.

Dennis Thomas: Kool & The Gang founding member dies aged 70 https://t.co/KliS3ex7VQ pic.twitter.com/jsUQiv0IkR — World News (@Worldnews_Media) August 8, 2021

Друг музикант от групата - Робърт Бел, почина през септември миналата година на 68 години.

Kool & The Gang - Fresh (Official Music Video) https://t.co/sNeuTRdxls преко корисника @YouTube — dejan (@dejan99517315) August 8, 2021

Група "Кул енд дъ генг" е основана през 1964 г. от седем приятели, още тийнейджъри. На това име се спират през 1967 г.

Първоначално се наричат "Джазиакс" заради уникалния си стил, преплитащ джаз, соул и фънк. Печелят две награди "Грами" и седем Американски музикални награди. През 2014 г. са почетени с отличието за цялостно творчество на наградите "Соул трейн".

Те са вдъхновение за много рапъри. Сред най-известните им песни са "Celebration'' и "Get Down On It'', "Jungle Boogie", "Ladies' Night".