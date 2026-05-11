Любопитно

По стар стил: България отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура

Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май

11 май 2026, 09:20
Ч естваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, както и паметта на свети Симеон Дивногорец.

24 май е датата на паметта на светите братя Кирил и Методий по стар стил. Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май. На този ден ги почитат и други славянски православни народи, които следват стария стил: в Беларус, Полша, Русия, Република Северна Македония, Словакия, Сърбия, Украйна (по азбучен ред).

Само българите честваме паметта на светите братя Кирил и Методий два пъти и това правим с радост и признателност за тяхното велико дело. Богослужебното честване е само на 11 май, а днес в храмовете и в образователни, и научни институции се извършва молебен за благославяне на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета и култура, и към славянската книжовност.

Свети Симеон живял през шести век в Антиохия (днес Антакия, Турция), Сирия. Когато поотраснал, станал ученик на известния в онзи край подвижник, стълпник (живеел на каменна кула) Йоан. Симеон също си построил кула и така се подвизавал в пост и молитва много години. Строгият му живот и подвиг, широките познания и дълбоката му мъдрост започнали да привличат не само монаси, но и много миряни, които жадували за висок пример и духовни наставления.

В един момент Симеон решил да се уедини на скрито място и затова отишъл в така наречената Дивна планина (затова е наречен Дивногорец) между сирийската столица Антиохия и пристанищния град Селевкия. Там, край река Оронт, продължил отшелническия си живот. Непрестанно изучавал Свещеното Писание и станал мъдър наставник на други монаси и на поклонници, които скоро научили къде е преподобният Симеон и пак идвали за съвет. Неговият живот станал отлично онагледяване на думите на Христос: "тъй да светне пред човеците светлината ви, че да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец!".

Свети Симеон се упокоил в 590 година.,

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
