Любопитно

Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна

Подобно на нашия свят, 2025 PN7 прави една обиколка около Слънцето за една година

24 септември 2025, 13:28
Откриха втори спътник на Земята, учените го наричат квазилуна
Източник: Getty images/ iStock

А строноми са забелязали квазилуна близо до Земята - и малката космическа скала вероятно се намира близо до нашата планета, невидима за телескопите, в продължение на около 60 години, според ново изследване, съобщи CNN.

Новооткритият небесен обект, наречен 2025 PN7, е вид астероид, сближаващ се с Земята, който обикаля около Слънцето, но се придържа близо до нашата планета. Подобно на нашия свят, 2025 PN7 прави една обиколка около Слънцето за една година.

Квазилуните се различават от временните мини-луни, които от време на време обикалят около Земята, като например 2024 PT5, която обикаляше планетата в продължение на два месеца през 2024 г. и може да е древен фрагмент, откъснат от нашата основна луна.

Новооткритата 2025 PN7 е само една от малкото известни квази-луни с орбити близо до нашата планета, включително Камо'оалева, за която също се смята, че е древен лунен фрагмент. Камо'оалева е една от дестинациите на китайската мисия Tianwen-2, стартирана през май, която има за цел да събере и върне проби от космическата скала през 2027 г.

Обсерваторията Pan-STARRS, разположена на вулкана Халеакала в Хавай, е заснела наблюдения на 2025 PN7 на 29 август. Архивни данни разкриват, че обектът е бил в земна орбита в продължение на десетилетия.

Квазилуната успява да убягва от вниманието на астрономите толкова дълго, защото е малка и слаба, каза Карлос де ла Фуенте Маркос, изследовател във факултета по математически науки в университета Комплутенсе в Мадрид, който наскоро е автор на статия за космическия камък. Статията е публикувана на 2 септември в списанието Research Notes на Американското астрономическо дружество , което е предназначено за навременни нерецензирани астрономически наблюдения.

Космическият камък се люлее на разстояние от 299 337 километра (186 000 мили) от нас по време на най-близкото си преминаване покрай нашата планета, каза де ла Фуенте Маркос. За справка, 2025 PN7 е средно на 384 400 километра (238 855 мили) от Земята, според НАСА .

„Може да бъде открит само от наличните в момента телескопи, когато се приближи до нашата планета, както се случи това лято. Прозорците му за видимост са редки. Това е предизвикателен обект“, обясни де ла Фуенте Маркос. 

Откриването и изучаването на квази-луни може да разкрие повече за нашия кът от Вселената, каза де ла Фуенте Маркос.

„Слънчевата система е пълна с изненади, така че продължаваме да търсим. За околностите на Земята, съществуването на 2025 PN7 предполага, че може да не съществува долна граница за размера на квази-сателит“, пише той в имейл. 

Временен спътник

Астрономите все още се опитват да определят размера на 2025 PN7. Около 30 метра в диаметър е разумна оценка, каза де ла Фуенте Маркос. Според EarthSky , тя може да достигне и 19 метра в диаметър.

Космическата скала в момента е най-малката известна квазилуна, обикаляла около Земята, каза де ла Фуенте Маркос.

С течение на времето, 2025 PN7 превключва между по-близка, по-кръгова орбита, подобна на земната, и подковообразна орбита, подобна на тази на Камоалева. По време на подковообразната орбита, космическата скала може да достигне разстояние от 297 милиона километра от Земята.

Очаква се квазилуната да остане в сегашната си околоземна орбита още около 60 години, преди гравитационното привличане на слънцето да я издърпа обратно в подковообразна орбита.

Остават въпроси относно състава на космическата скала, който в момента е неизвестен.

„Въз основа на малкото, което знаем досега, почти сигурно е скалист и естествен обект – понякога стари спътници и ракетни отпадъци попадат в тези орбити, много близки до Земята, но често можем да различим „естествените“ (напр. астероидни) от „изкуствените“ (напр. спътникови) въз основа на това как орбитите им се развиват в кратки времеви мащаби“, пише в имейл д-р Теди Карета, доцент в катедрата по астрофизика и планетарни науки в университета Виланова.

Карета, който преди това е изучавал мини-луни и квази-луни, не е участвал в изследването и каза, че лошото време досега е попречило на плановете му да го наблюдава.

Въпреки че 2025 PN7, подобно на Kamoʻoalewa, може също да е част от Луната, са необходими повече данни, за да се потвърди това, каза де ла Фуенте Маркос.

Де ла Фуенте Маркос смята, че 2025 PN7 идва от астероидния пояс Арджуна. За разлика от основния астероиден пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер, астероидът Арджуна не е отделен пояс. Вместо това, той представлява група малки космически скали, които имат орбити около слънцето, подобни на земните.

Преди това де ла Фуенте Маркос предположи, че мини-луната 2024 PT5 също е астероид Арджуна, който може да е дошъл от земната Луна, преди да стане част от пояса.

„Сега знаем, че материалът, изхвърлен по време на лунните удари, може да допринесе за образуването на вторичния астероиден пояс Арджуна“, каза де ла Фуенте Маркос.

Въпреки че квази-луните и мини-луните могат да се приближат близо до нашата планета, те обикновено не представляват риск от удар за Земята, така че 2025 PN7 не е заплаха, добави той.

Изпращането на мисии за изследване на квази-луни, както се очаква да направи Tianwen-2 с Камо'оалева, би могло да разкрие истинския произход и история на тези интригуващи космически скали - и да предостави и други възможности, каза той.

„Тези астероиди са сравнително леснодостъпни за безпилотни мисии и могат да бъдат използвани за тестване на технологии за планетарно изследване с относително скромна инвестиция“, каза де ла Фуенте Маркос.

Източник: CNN    
