Любопитно

Опасни ли са ГМО храните? Биолог разби най-големите митове за генното инженерство

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален“ картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

10 април 2026, 10:03
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

В ъпреки че ГМО продуктите (генетично модифицирани организми) са част от ежедневието ни от десетилетия, те все още са обект на разгорещени спорове. Дали обаче наистина крият рискове за човешкото тяло?

Отговор на този въпрос дава д-р Алексей Коваленко, кандидат на биологичните науки и научен сътрудник в Националния природонаучен музей на НАНУ.

Учените биха искали да знаете това

Какво всъщност е ГМО?

ГМО са живи организми (растения, животни или микроорганизми), чийто генетичен материал (ДНК) е изкуствено променен чрез методи на генното инженерство. Целите на тези промени обикновено са:

  • Устойчивост на вредители (намалява нуждата от пестициди);
  • Устойчивост на хербициди (улеснява борбата с плевелите);
  • По-високи добиви и по-добър състав (например повече витамини).
Митът за „опасната технология“

Според експерта, технологията позволява създаването на високопродуктивни растения, които страдат по-малко от хищници и вредители. Теоретично е възможно да се създаде „опасно растение“ чрез ГМО, но точно тук е голямата разлика с традиционното земеделие.

Знаете ли какво е ГМО наистина

„Парадоксът на картофа“: Кога природата е по-опасна от лабораторията?

Всички сортове, създадени чрез генетична модификация, преминават през много по-строги тестове, отколкото тези, разработени чрез конвенционална селекция.

„Опасни ГМО сортове никога няма да бъдат пуснати на пазара, но небезопасни конвенционално селектирани сортове са се появявали многократно“, обяснява Коваленко.

Той дава за пример картофа „Ленапе“, създаден чрез традиционна селекция за производство на чипс. По-късно се оказва, че той съдържа опасно високи нива на токсичните съединения соланин и чаконин.

„Това беше сорт без ГМО. Така че дори конвенционалното развъждане изисква повишено внимание“, категоричен е биологът.

