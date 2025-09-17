Любопитно

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

17 септември 2025, 12:15
Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!
Източник: Powers Summit

Г одишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк.

Министри, лидери на парламентарните партии, експерти и представители на гражданския сектор ще се срещнат в открит диалог за бъдещето на България и Европа.

Тазгодишният фокус е върху темата „Сигурност“ – във всичките ѝ направления, простиращи се от конкурентоспособност и отбранителни способности, през образование и здравеопазване, до енергийна, финансова и технологична сигурност. В несигурен свят изграждането на сигурни държави и съюзи става критично важно!

Наричан от медиите „Българският Давос“, Powers Summit е независимата платформа на България, чрез която индустрията и бизнес лидерите открито поставят своите приоритети пред властта. Лидерите на парламентарно представените партии и представители на изпълнителната власт ги изслушват и поемат конкретни и измерими ангажименти за намиране на решения. 

Събитието е изцяло открито и поетите ангажименти се проследват за изпълнение след това – пред камерите и микрофоните на всички значими медии в страната, както и пред водещите фигури от индустрията и представителните организации.

Във всяка от темите форматът на събитието има 4 модула: 

„Индустрията говори“  - тук индустриите от темите заявяват своите общи приоритети и решенията за постигането им. 

„Лидерите от бизнеса говорят“ - компании партньори представят своите решения и говорят от името на компанията си 

„Чувам ви“ - сесията , в която лидерите на парламентарно представените партии поемат ангажименти по чутото.

Само по 3 минути и без политическо говорене. 

Министерска сесия „Чувам ви“ - ресорния в темат министър споделя в 3 мин чутото от името на изпълнителната власт

Powers Summit се организира съвместно от Webit Foundation и Национална Дигитална Коалиция, в партньорство с водещи индустриални, работодателски и браншови организации, както и неправителствени структури.Местата за събитието са ограничени и достъп се предоставя само чрез покана и предварителна регистрация, която можете да завършите на www.PowerSummit.eu

Очакваме ви на 8 декември 2025 г. в София Тех Парк!

