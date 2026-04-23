Любопитно

Община Костенец разширява грижата за възрастни и хора с увреждания с Telecare на А1

Дистанционното наблюдение допълва социалните услуги на място и позволява навременна реакция при инциденти

23 април 2026, 16:45
Н ад два пъти повече нуждаещи се от първоначално планираното вече получават подкрепа в Община Костенец чрез комбиниран модел на грижа, който съчетава социални услуги на място и дистанционно наблюдение с услугата Telecare на А1. При заложени 47 души, до момента обхванатите са 106 възрастни хора и такива с увреждания от различни населени места в общината.

С услугата Telecare А1 предоставя на общинските социални служби технологично решение за денонощно наблюдение и навременна реакция чрез умни гривни. Устройствата разполагат със SOS бутон, а системата работи 24/7 през цялата година – важно предимство за хора със здравословни проблеми. Сигналите се обработват в уеб платформа с вграден изкуствен интелект, която според ситуацията уведомява близки, социални екипи или спешния телефон 112, така че да се осигури бърза и адекватна помощ.

В Община Костенец технологията надгражда работата на социалните екипи, които извършват регулярни посещения и съдействат в ежедневни дейности като пазаруване, заплащане на сметки и достъп до основни услуги. Дистанционното наблюдение носи допълнителна сигурност и помага за по-навременна реакция при риск.

Умните гривни измерват основни жизнени показатели като пулс и сатурация на кислород в кръвта, като при промяна в здравословното състояние изпращат автоматичен сигнал към платформата. GPS модулът позволява бързо локализиране, а вграден датчик известява при сваляне на устройството. Двупосочната гласова връзка осигурява директен контакт при нужда от съдействие.

Услугата Telecare на А1 вече се използва в над 100 общини в страната и подпомага стотици потребители, като осигурява допълнително ниво на сигурност за самотно живеещи възрастни хора – особено в по-малки и отдалечени населени места с ограничен достъп до здравни и социални услуги.

В Община Костенец 106 души получават подкрепа по проект „Иновативни здравно-социални услуги“, реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., като част от тях използват и умни гривни. С развитието на решения като Telecare А1 следва своята мисия да създава свързаност и иновации с реална стойност за хората и обществото.

Последвайте ни
Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

Първият електрически модел на Suzuki, eVITARA, дебютира в България

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

"Кървавата война" на Дутерте стига до съда - обвинения за десетки убийства

Свят Преди 8 минути

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте е изправен пред съд в Хага за ролята си във "войната срещу наркотиците"

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 16 минути

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 54 минути

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 1 час

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 1 час

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

Свят Преди 1 час

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 1 час

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

<p>Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото НС</p>

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

България Преди 1 час

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

Мари Харитова

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Принц Хари

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Любопитно Преди 1 час

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

България Преди 2 часа

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 2 часа

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Том Ханкс и Рита Уилсън

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Свят Преди 2 часа

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 2 часа

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Михаела Маринова: Да бъдеш себе си е най-голямата смелост

Edna.bg

Картинг емоцията превзема Варна, Никола Цолов лично ще напътства победителя

Gong.bg

Дебютант отказа Григор Димитров още в първия кръг в Мадрид

Gong.bg

ЕС окончателно одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Nova.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg