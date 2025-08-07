“Ново Аз” с Eva Lea

В новия епизод на The Voice Cast фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена – Eva Lea. Изпълнителката, която вече си извоюва място в сърцата на феновете с характерния си стил и емоционален заряд.

Епизодът отвежда слушателите в детството на Eva Lea – там, където се заражда нейната любов към музиката. Разговорът преминава през влиянията, които я оформят като артист – от определени музикални стилове и артисти, до подкрепата от близките ѝ хора. Любопитна тема е и изборът ѝ на сценично име – символично и лично, то разказва много за нейния артистичен път. Разговорът ни връща и към вълнението около първия ѝ запис – преживяване, което оставя траен отпечатък в паметта ѝ и бележи началото на професионалния ѝ път.

Eva Lea споделя какво се случва зад сцената по време на турне и какви уроци ѝ носи срещата с публиката на живо. Не липсват и любопитни подробности около създаването на предстоящия ѝ албум – от процеса по писане и запис, до това какво я вдъхновява и как се заражда всяка песен.

Слушателите ще научат повече и за живота ѝ извън студиото – какво прави в свободното си време, какви са нейните хобита и какво място заемат социалните мрежи в живота ѝ като артист. Личните ѝ преживявания и балансът между сцената и ежедневието разкриват едно по-истинско лице на Eva Lea – далеч от блясъка, но още по-вдъхновяващо.

Разговорът завършва с поглед към бъдещите планове на Eva Lea – работата по нова музика, евентуални международни участия и желанието ѝ да разшири границите на творчеството си. С ентусиазъм и визия, тя демонстрира, че бъдещето ѝ като артист тепърва започва да се разгръща.

Не пропускайте този вълнуващ епизод на The Voice Cast, наличен вече на всички стрийминг платформи!