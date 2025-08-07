Любопитно

“Ново Аз” с Eva Lea

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

7 август 2025, 12:32
“Ново Аз” с Eva Lea
Източник: The Voice Cast

В новия епизод на The Voice Cast фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена – Eva Lea. Изпълнителката, която вече си извоюва място в сърцата на феновете с характерния си стил и емоционален заряд.

Епизодът отвежда слушателите в детството на Eva Lea – там, където се заражда нейната любов към музиката. Разговорът преминава през влиянията, които я оформят като артист – от определени музикални стилове и артисти, до подкрепата от близките ѝ хора. Любопитна тема е и изборът ѝ на сценично име – символично и лично, то разказва много за нейния артистичен път. Разговорът ни връща и към вълнението около първия ѝ запис – преживяване, което оставя траен отпечатък в паметта ѝ и бележи началото на професионалния ѝ път.

Eva Lea споделя какво се случва зад сцената по време на турне и какви уроци ѝ носи срещата с публиката на живо. Не липсват и любопитни подробности около създаването на предстоящия ѝ албум – от процеса по писане и запис, до това какво я вдъхновява и как се заражда всяка песен.

Слушателите ще научат повече и за живота ѝ извън студиото – какво прави в свободното си време, какви са нейните хобита и какво място заемат социалните мрежи в живота ѝ като артист. Личните ѝ преживявания и балансът между сцената и ежедневието разкриват едно по-истинско лице на Eva Lea – далеч от блясъка, но още по-вдъхновяващо.

Разговорът завършва с поглед към бъдещите планове на Eva Lea – работата по нова музика, евентуални международни участия и желанието ѝ да разшири границите на творчеството си. С ентусиазъм и визия, тя демонстрира, че бъдещето ѝ като артист тепърва започва да се разгръща.

Не пропускайте този вълнуващ епизод на The Voice Cast, наличен вече на всички стрийминг платформи!

Източник: The Voice Cast    
Eva Lea The Voice Cast Българска музика Музикална кариера Артист Нов албум Интервю
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 7 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

