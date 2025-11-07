Любопитно

Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother

Темпераментната Ебру решава да използва своята специална карта

7 ноември 2025, 19:21
Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother
Източник: NOVA

Н ова мистерия ще се отключи в най-обсъжданата Къща в България. Колоритният любител на хляба и печивата Давид ще осъмне под покрива на Big Brother съвсем сам, без следа от останалите съквартиранти. Каква е причината за внезапното изчезване на Стоянов, Котов, Ебру, Елена, Сияна и Стефан, зрителите на социалния експеримент ще узнаят тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Междувременно пореден скандал ще се разрази сред участниците в най-обсъжданото риалити в телевизионния ефир. В центъра на събитията ще бъде Ебру, която снощи достигна до мечтания имунитет, но бързо го загуби. Тя ще използва своята специална карта в играта, която ѝ дава право да узнае кой я е посочил за изгонване. Това ще доведе до пряк сблъсък с някои от съквартирантите, които са я номинирали.

Ще разплете ли загадката Давид? Как ще се справи с мистериозното предизвикателство и докъде ще стигне Ебру в упреците си към останалите?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother тази вечер след 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Последвайте ни
Рязък обрат за

Рязък обрат за "Лукойл", Кремъл излезе с позиция

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
9 породи кучета, идеални за домошари

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 13 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 13 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 13 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

Един от най-близките на Меркел: Подценихме Путин

Свят Преди 38 минути

Габриел, който години наред беше лидер на социалдемократите, защити решението за "Северен поток 2"

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Свят Преди 1 час

Сирски заяви, че Украйна засилва атаките срещу руските сили край Добропиля

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

Корабът "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна към Антарктида

България Преди 4 часа

Капитан II ранг Радко Муевски ще води кораба

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

Любопитно Преди 4 часа

Как да се защитим от разболяване?

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Свят Преди 4 часа

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

<p>Развитие по случая с полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади</p>

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Свят Преди 5 часа

Джулия Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря

<p>Командос: Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала</p>

Командосът Алекси Димитров в "Телеграфно подкастът": Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала

България Преди 5 часа

Бившият военен от специалните операции разказва за обстрела, битките в града и защо посещението на президента е спасило мисията от масов отказ

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

България Преди 5 часа

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

България Преди 5 часа

Според НИГГГ-БАН няма опасност за комуникациите и сателитите, но метеочувствителните хора може да усетят неразположение

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

Любопитно Преди 5 часа

Ноември 2025 обещава да бъде особено романтичен за някои знаци от китайския хороскоп

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Любопитно Преди 6 часа

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

Любопитно Преди 6 часа

Принцът коментира с усмивка скандала, наречен от феновете „hatgate“

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

България Преди 6 часа

Депутатите приеха на второ четене закон за разширяване правомощията на особения управител на „Лукойл”

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

България Преди 6 часа

Според Велислава Делчева тази разпоредба нарушава основни права

След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

България Преди 6 часа

Такъв закон има още от 1923 г.

<p>Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични</p>

Председателят на НС Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични

България Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Проучване: Жените откриват най-истинската любов след 35

Edna.bg

Атанасов бесен: Това на Ди Матео е простотия! Да не ме е настъпил в рейса да се извинява

Gong.bg

Това решение вбеси Ботев Пловдив в двубоя срещу Добруджа

Gong.bg

"Лукойл" прекратява дейността си в Молдова и Финландия

Nova.bg

Фалшив концерт на Миле Китич излъга стотици българи

Nova.bg