Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

23 януари 2026, 09:56
Източник: NOVA

З а първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите нации в неофициалното световно отборно първенство за Купа "Дейвис". Мачовете ще се проведат на 7-и и 8-и февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив, а всички сблъсъци могат да бъдат проследени на живо по NOVA и NOVA Sport.

Българският отбор заслужи мястото си в елита след впечатляващата победа над Финландия  през септември миналата година. В националната селекция за предстоящите мачове влизат  Иван Иванов - шампион от юношеските Уимбълдън и US Open, Александър Василев - полуфиналист от Уимбълдън и финалист на US Open при подрастващите, както и Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Билетите за двубоите с Белгия вече са в продажба.

„Щастливи сме, че ще можем да излъчим двубоя от квалификациите в елитния ешелон на Купа “Дейвис”, с който сме на прага на исторически прогрес в турнира. България има нужда от триумфи на младите ни тенис надежди и се надяваме щастливците, които ще гледат зрелището на живо в Пловдив и зрителите пред екраните да изживеят истинска наслада. Нашата вълнуваща задача е да представим съдбовния двубой, както приляга на дома на големия спорт „Нова Броудкастинг Груп“, заяви Веселин Василев, директор „Спорт”.

За първи път в България ще се проведе мач от Купа "Дейвис" на клей корт в зала, като настилката ще пристигне от Унгария, а съоръжението ще бъде изградено в рамките на един ден.

На 7-и февруари, ще се изиграят два двубоя на сингъл, а на 8-и февруари са останалите срещи, като пръв ще бъде мачът на двойки. Победител е тимът, който стигне до три победи.

Гледайте на живо мачовете от Купа „Дейвис“ по NOVA и NOVA Sport.

Купа Дейвис България тенис Пловдив Зала Колодрум NOVA Sport Български отбор Тенис мачове Клей корт Билети Белгия
