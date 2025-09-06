Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Любопитно

Източник: Getty Images

И змерен с височина от само 54,6 см, Чандра Бахадур Данги беше най-ниският мъж в историята – но светът може би никога нямаше да чуе за него, ако не беше случайна среща в началото на 2010-те години, предаде All That's Interesting. Данги живееше в отдалеченото непалско село Римкхоли в областта Данг. Там той прекара живота си от раждането си през 1939 г. до 2012 г., когато Световните рекорди на Гинес го признаха за най-ниския мъж в историята. Малко преди това един горски предприемач забелязал Данги в селото и започнал да разпространява информация за малкия мъж.

След като Световните реорди на Гинес потвърдиха височината му, Данги стана известен като най-ниският възрастен човек в света. На 72-годишна възраст той най-накрая успя да осъществи мечтата си да пътува по света, и въпреки че почина само три години по-късно на 75 години, хората в Непал продължават да честват живота му.

Животът на Чандра Бахадур Данги в Непал  

Чандра Бахадур Данги е роден на 30 ноември 1939 г. в отдалеченото село Римкхоли в Непал. Родното му село в областта Данг беше малка земеделска общност с много малко модерни удобства. Дори през 2012 г., когато Данги беше представен на по-широкия свят, селото имаше само 200 къщи, няколко слънчеви панела за електричество и нито един телевизор.  

Той израснал заедно с петима братя и две сестри. Въпреки че никой от братята и сестрите му не бил толкова нисък като него, трима от петимата му братя били под 122 см, докато останалите двама братя и двете сестри били със среден ръст. Поради отдалечеността на селото Данги също споделил, че никога не е приемал лекарства и не е посещавал лекар. Но изглежда бил в добро здраве, като се твърди, че единствено е изпитвал треска, кашлица и настинки през живота си.  

„В такива моменти пия гореща вода и разтварям куркума във вода“, разказал Данги пред CNN. „Треската продължава два-три дни… Вероятно не съм боледувал сериозно, защото тялото ми е здраво.“  

След като станал възрастен, Данги се преместил да живее с един от братята си и други членове на семейството. Никога не се оженил.  

Дълго време височината му била любопитство само за малката общност в Римкхоли. Животът в тази част на селски Непал се въртял около земеделието, а физическите различия били рядкост.

Чандра Бахадур Данги, както и всички останали, трябвало да работи, за да издържа семейството си, прекарвайки голяма част от живота си като тъкач и фермер.

„Той също се грижеше за биволите и кравите“, сподели племенникът му Долак Данги. „Въпреки че не можеше да ги гони или връзва, той ни викаше, ако се отклонят.“  

Всичко се променило, когато горски предприемач, пътуващ през района, забелязал Данги. Той разпространил информация за малкия мъж до местните медии, което привлякло вниманието на Световните рекорди на Гинес – и те бързо се заели да потвърдят твърдението, че той е най-ниският човек в света.

Световните рекорди на Гинес потвърдиха височината на Чандра Бахадур Данги  

След като чули за Чандра Бахадур Данги, Световните рекорди на Гинес изпратили главния редактор Крейг Глендей и медицински специалист в Катманду за официално измерване. Данги също пътувал до Катманду – за първи път в живота си – където бил измерен три пъти в рамките на 24 часа. Тези измервания включвали пълната му височина както в изправено положение, така и легнал.  

Процесът потвърдил височината му от 54,6 см. Теглото му било само 14,5 кг. Малко след това, на 26 февруари 2012 г., Световните рекорди на Гинес го обявили за най-ниския мъж, потвърден някога.  

„Много съм щастлив, че съм признат от Световните рекорди на Гинес и че името ми ще бъде записано в книгата“, казал Данги според CNN. „Това е нещо важно за моето семейство, моето село и моята страна. Много съм щастлив.“  

Чандра Бахадур Данги заявил, че искал да използва този вълнуващ момент, за да направи страната си „горда“, и че той и членовете на семейството му ще създадат благотворителна организация, за да го подкрепят него и малкото му родно село.  

„Продължавам да се удивлявам, че този рекорд продължава да бъде подобряван“, отбелязал Глендей. „Точно когато си мислиш, че е невъзможно рекордът да бъде счупен, идва Чандра и ни изумява всички, като е най-ниският човек, измерен някога. Това, което намирам за също толкова забележително, е възрастта му – ако наистина е на 72 години, той е най-възрастният човек, получил рекорда за най-нисък мъж в 57-годишната история на Световните рекорди на Гинес.“  

Това е особено забележително, като се има предвид, че хора със състоянието на Данги, хипофизарен нанизъм, обикновено нямат дълга продължителност на живота.  

Вълнуващото обявление на Световните рекорди на Гинес било само началото на времето на Данги на световната сцена.

Среща с най-ниската жива жена и най-високия жив мъж в света  

Медиите по целия свят бързо съобщили за историята на Чандра Бахадур Данги, често публикувайки снимки на него в традиционно непалско облекло. 

През август същата година Данги бил представен на друга изключително ниска личност: 18-годишната Джйоти Амге от Нагпур, Индия, която била висока само 62,7 см и била обявена за най-ниската жива жена в света през 2011 г. Височината на Амге била приписана на рядко заболяване, наречено ахондроплазия.  

Както Данги, тя станала нещо като знаменитост, след като Световните рекорди на Гинес я признали официално. Дори участвала в няколко телевизионни предавания, включително сериала American Horror Story_.  

„Откакто бях призната от Световните рекорди на Гинес, успях да посетя много различни страни“, казала Амге. „Бях в Япония и части от Европа, а сега нямам търпение да посетя Великобритания.“  

Тя и Данги бяха снимани заедно със стандартно издание на книгата на Световните рекорди на Гинес, за да се покаже ръстът им в мащаб.  

Амге не е единственият човек с необичаен ръст, с когото Данги се срещнал. Както съобщи The Telegraph през 2014 г., Данги бил представен на Султан Кьосен в Лондон, турчин, висок 251 см, което го прави най-високият жив мъж. Въпреки че Кьосен първоначално се притеснявал, че може случайно да стъпи или да падне върху Данги, той бил щастлив, че се запознал с него.  

„Обичам Лондон и най-накрая да се срещна с Чандра след толкова време е невероятно“, казал Кьосен за преживяването. „Въпреки че той е нисък, а аз съм висок, имахме подобни трудности през живота си, и когато погледна в очите на Чандра, виждам, че е добър човек.“  

Чандра Бахадур Данги казал, че пътуването било „дългогодишна мечта“ и изразил благодарност към Световните рекорди на Гинес за възможността.  

„Чест е да бъда в Лондон“, заявил той. „Винаги съм искал да го посетя, а фактът, че се срещам със Султан, е специален. Изключително горд съм да представям Непал по целия свят, много съм благодарен за подкрепата, която получавам.“

Освен Великобритания, Данги имал възможност да посети и други страни като Австралия, Италия и Съединените щати.  

За съжаление, Данги не успял да пътува по света дълго време.

Смъртта на най-ниския мъж в света  

Докато пътувал по света в последните си години, Чандра Бахадур Данги станал нещо като посланик на Непал. Историята му поставила селото му и околния регион – преди това неизвестни за повечето чужденци – на картата и също така отворила открити дискусии за непалци, страдащи от хипофизарен нанизъм, където много хора с редки медицински състояния живеят без необходимите грижи.  

Мнозина намирали за забележително, че Данги е живял толкова дълго  и без каквото и да е медицинско лечение. 

За съжаление той в крайна сметка се разболял.  

Чандра Бахадур Данги бил на турне в Американска Самоа, когато развил пневмония и починал в Паго Паго на 3 септември 2015 г. Той бил на 75 години.  

„Г-н Данги беше перфектният посланик на страната си, винаги любезен и достоен, и щастлив да позира за снимки и да споделя истории за живота си на височина от половин метър“, каза Крейг Глендей в почит към Данги на уебсайта на Световните рекорди на Гинес. „Всички в GWR сме дълбоко натъжени от новината за неговото преминаване и изпращаме нашите сърдечни съболезнования на семейството на г-н Данги.“  

Султан Кьосен също бил натъжен да научи за смъртта на Данги.  

„Новината за смъртта на Чандра ме натъжава дълбоко“, казал Кьосен. „Нека моят колега, носител на световен рекорд, почива в мир.“

Източник: All That's Interesting    
Чандра Бахадур Данги Световни рекорди на Гинес Султан Кьосен Пътуване по света
