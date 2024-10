Най-краткият полет със самолет е само 90 секунди

П редставете си, че стоите на дълги опашки, за да преминете през гишетата за проверка на сигурността и гишетата за продажба на билети, и точно когато си мислите, че най-накрая можете да седнете и да се отпуснете за малко, полетът е кацнал и вие сте стигнали до местоназначението си.

Позволете ни да ви представим най-краткия полет в света, който завършва пътуването си само за минута и половина.

💡 Did You Know?



The world’s shortest commercial flight is just 1.7 miles long, between Scotland’s Westray and Papa Westray islands. It takes just over a minute! A fascinating glimpse into unique air travel. ✈️ #AviationFacts #TravelTrivia #DidYouKnow #STEMEd #SciTechInstitute pic.twitter.com/hwZO7QB0NS — SciTech Institute (@AZSciTechInst) August 19, 2024

Свързващ двата шотландски острова Оркни - Уестрей и Папа Уестрей, този полет, изпълняван от Loganair, шотландска регионална авиокомпания, е с продължителност само 90 секунди и изминава разстояние от около 2,73 км по вода.

Дължината на пистата на летището в Единбург е приблизително същата. Нещо повече, действителното време за полет, като се изключи работният период, е само една минута. Скоростта на полета е толкова висока, че надхвърля времето, необходимо на повечето полети да достигнат крейсерската си височина.

Today taking the world’s shortest scheduled flight - less than two minutes - between Westray and Papa Westray, both in the #Orkney islands. ✈️ pic.twitter.com/b4QlMwriMo — Ross Cunningham (@Ross_in_Orkney) March 2, 2024

Полетът, свързващ Уестрей и Папа Уестрей на Оркнейските острови в Северна Шотландия, се изпълнява като субсидирана обществена услуга. Този маршрут е част от веригата от три летища, която свързва летище Уестрей, летище Папа Уестрей и летище Къркуол.

На остров Папа Уестрей се намират 60 археологически обекта, които се изучават задълбочено от студенти от колежа. Маршрутът обслужва главно студенти и преподаватели, които посещават тези обекти като част от учебната си програма.

Маршрутът често се избира от лекари и медицински специалисти, които трябва да се притекат на помощ на някой от 90-те жители на Папа Уестрей. През последните години полетът, както и островът, се превърнаха в основна туристическа атракция за хората, които търсят кратка почивка далеч от градската суета. Островът е достъпен и чрез ферибот, който прави по няколко обиколки всеки ден.

Авиокомпанията използва самолет Britten-Norman BN2B-26 Islander за този маршрут, като полетите се извършват в двете посоки всеки ден с изключение на събота, когато се извършва само полет от Уестрей до Папа Уестрей.

The airplane flight ✈️ between the Scottish islands of Westray and Papa Westray holds the world record for the shortest commercial flight, as the plane is usually in the air for just under 2 minutes. https://t.co/OzhIIgDhvU #interesting #facts #oddities #odditycentral pic.twitter.com/W3olAeCBco — Spooky (@OddityCentral) July 24, 2024

Капацитетът на самолета е 10 места.

Тази услуга се извършва от 1967 г. По данни на медиите пилотът Стюарт Линклейтър е летял по този маршрут 12 000 пъти, повече от всеки друг пилот. Стюарт се пенсионира през 2013 г., но все още държи рекорда за най-бърз полет, който е 53 секунди.

Скоростта на полета зависи и от метеорологичните условия и теглото на багажа.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase