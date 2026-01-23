Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

М ного хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така. Премахването става необходимо, когато мъдреците причиняват болка, възпаление, инфекция, кариес или натиск върху съседните зъби.
Когато се появят мъдреци
Мъдреците не се образуват в устата до ранните тийнейджърски години. Те ще започнат да се появяват на рентгенови снимки на зъбите, когато се развият под венците, обикновено между 8 и 15-годишна възраст. При някои хора те никога не се образуват.
Американската дентална асоциация съобщава, че тези зъби могат да растат през венците в продължение на няколко години. Обикновено те поникват или растат между 17 и 21 години. В някои случаи обаче те никога не поникват или поникват само частично през венците.
Мъдреците се намират в самата задна част на устата, в края на всяка страна на долната и горната челюст.
Какви проблеми възникват?
Импакцията е един от най-често срещаните проблеми, свързани с мъдреците. По-конкретно, това е зъб, който е заседнал под венеца или костта.
Това може да се случи защото челюстта е твърде малка, за да се побере зъбът, или защото е изкривен, опитвайки се да поникне.
Като цяло, такива зъби могат да доведат до следните усложнения:
- Перикоронитът е състояние, при което тъканта около ретиниран мъдрец се инфектира и възпали. Това обикновено причинява болка и подуване.
- Kариес - ако ретинираният зъб е разположен под ъгъл спрямо съседния по такъв начин, че е трудно да се почисти пространството между зъбите, това ще доведе до образуване на кариес
- Пародонтитът е инфекция на тъканта, която поддържа зъбите. Ако не се лекува, пародонтитът може да доведе до разрушаване на костта, която поддържа и обгражда долната част на зъбите.
- Резорбцията на корена е разрушаване на корените на зъба, което може да се случи както в самия мъдрец, така и в зъба до него.
Кога да се премахнат мъдреците
Премахването на мъдреци е една от най-често извършваните операции от млади хора. Много възрастни са имали поне един мъдрец, който е бил премахнат. При някои хора мъдреците причиняват сериозни проблеми, които изискват хирургичното им отстраняване.
Вашият зъболекар или ортодонт може да ви препоръча да извадите зъбите си, ако:
- причиняват болка.
- увреждат други зъби
- страдат от или причиняват кариес
- са изложени на риск от развитие на пародонтит или могат да го причинят
Ако мъдреците са поникнали и не причиняват проблеми в устата, може да не се наложи да бъдат премахнати.
Хирургичното отстраняване на мъдреци може да доведе до усложнения, включително:
- сухи алвеоли - те се появяват, когато кръвен съсирек, блокиращ областта, където е бил отстранен зъбът, се размести. Това може да доведе до усложнения като инфекция и оголване на нерви или кости
- Инфекция - Ако бактерии и храна се натрупат в или около мястото на отстраняване, може да се развие инфекция. В редки случаи това може да се случи седмици или месеци след операцията.
- Увреждане на зъбния нерв - В зависимост от позицията на зъба и колко дълбоко е разположен под венеца, хирургичното отстраняване може да причини увреждане на нерва в устата. Симптомите включват болка, изтръпване или мравучкане.