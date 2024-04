Мракът се завръща: Обявиха премиерата на „Гарванът“

Н а 23 август е премиерата на „Гарванът“, съобщават от „Форум филм“, разкри БТА.

„Това лято мракът възкръсва с предстоящата модерна адаптация, която ще ни попилее с могъщ размах. Както хитовата версия от 1994 г. с покойния Брандън Лий, така и предстоящият римейк, са базирани на абсолютния шедьовър в света на графичните романи на Джеймс О'Бар, който от първата до последната страница потапя в мрачна и завладяваща атмосфера, несравнима с никоя друга. Новата продукция обещава да запази това легендарно наследство, като същевременно показва съвременния прочит на обичаната от толкова много поколения история“, разказват от „Форум филм“.

Режисьор на „Гарванът“ е Рупърт Сандърс, а сценаристи са Зак Бейлин и Уилям Шнайдър. Продуценти са Едуард Р. Пресман, Самюъл Хадида, Виктор Хадида, Джон Дженкс и Моли Хасъл. Актьорският състав включва Бил Скарсгард, Талия Дебрет Барнет, по-известна с псевдонима си Еф Кей Ей туигс (FKA twigs), Дани Хюстън.

Внимание, предстоят спойлери!

СЮЖЕТЪТ

В сенчестите прегръдки на мрачния свят на „Гарванът“, в който ехото на скръбта отеква, а завесата между световете става все по-тънка, сродните души на Ерик Дрейвън (Скарсгард) и Шели Уебстър (FKA twigs) се преплитат в танц на любовта и трагедията, когато демоните от тъмното й минало ги застигат и двамата са брутално убити. Получил шанса да спаси истинската си любов, като се жертва, Ерик е дарен със силата на бог, която надхвърля границите на смъртта.

NEW: An incredibly important, heart-wrenching investigation by @sjmichaels with a film by @markhelenowski . A new tribal police force chased a teen to his death. Two or three days later, it disbanded. The Crow Nation is still fighting for answers: WATCH: pic.twitter.com/YMNYES8vCB

Прекосявайки неземните царства на живите и мъртвите, пътят на Ерик е осеян със сенки и осветен от трептящите пламъци на отмъщението. Той безмилостно преследва онези, които са отнели единственото му щастие и се заклева да пренапише трагичната история на тяхната гибел, за да си върне светлината, която им е така несправедливо открадната.

БИЛ СКАРСТАРД: НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ СВЕТЪТ ДА ВИДИ ФИЛМА

„Като дете бях голям фен на оригиналния филм и за мен беше голяма чест да приема ролята на Ерик Дрейвън. Но всъщност това, което ме привлече, беше желанието на Рупърт Сандърс напълно да преосмисли историята и героя и да ги адаптира към съвременната публика“, казва актьорът Бил Скарсгард.

По думите му това е герой, който мнозина почитат и са силно привързани към него – той не прилича на никой от персонажите, с които съм се захващал досега.

lionsgate had my favorite overall presentation of new films to come at #CinemaCon from the crow to ballerina to good fortune and so so so much more they just had the most trailers and first looks it was absolutely so fun to see the variety they have ❤️‍🔥 https://t.co/VHQkO3yaDT pic.twitter.com/9t104grEmL