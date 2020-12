Мистерията с тайнствените монолити, появи се нов в Калифорния

П ояви се нов мистериозен монолит, трети поред след тези в Юта и Румъния. Този път той е в Калифорния, на върха на планината Пайн, съобщава The Guardian.

Това се случва само седмица след като подобен обект се появи в пустинята Юта, разпалвайки въображението на хората по света, преди да бъде премахнат тайно от туристически служители с цел опазване на околностите от тълпи.

Медиите в близкия град Атаксадеро, на централното крайбрежие на Калифорния, съобщиха за новия монолит, след което десетки туристи се стекоха, за да видят тайнствения обект.

Тристранният обелиск е направен от неръждаема стомана, висок е повече от 3 метра и е широк 45 сантиметра. Обектът е заварен на всеки ъгъл с нитове, прикрепящи страничните панели към вероятно стоманена рамка вътре.

"За разлика от събрата си от Юта, който беше здраво монтиран в скалите, където беше открит, монолитът от Аскадеро е малко разклатен и е възможно да бъде изваден", пише вестник "Аскадеро Нюз".

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨



There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY