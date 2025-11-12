Любопитно

Майкъл Фелпс е трудно разпознаваем в нови снимки, далеч от олимпийските си дни

Майкъл Фелпс се оттегли от олимпийското плуване през 2016 г. и оттогава е активен застъпник за психичното здраве

12 ноември 2025, 14:02
Майкъл Фелпс е трудно разпознаваем в нови снимки, далеч от олимпийските си дни
Източник: Getty Images

М айкъл Фелпс излъчваше увереност, докато се разхождаше по улиците на Сидни, Австралия, във вторник, преди участието си на Световния бизнес форум. Легендарният олимпийски плувец беше почти неузнаваем спрямо дните си в басейна, със пригладен назад мъжки кок и брада с редки сиви косми. Той бе облечен непретенциозно с тъмносиньо сако и панталони в същия тон, бели маратонки и бяла риза с яка, а златно колие и очила с черна рамка допълваха визията му, пише Hello!.

Външният му вид беше далеч от този по време на върха на кариерата му, когато носеше много къса прическа и чисто избръснато лице. Професионалните плувци често бръснат цялото си тяло, за да се движат по-бързо във водата и да имат леко предимство във времето. Майкъл е споделял за тази практика в интервю, разказвайки колко голяма разлика прави дори малко коса върху представянето му:

„Не бях се бръснал около три-четири месеца преди националните състезания… беше лошо. Много лошо“, призна той. „В басейна направих 1:57 с брада, а когато избръснах тялото и лицето си, направих 1:52.“

Майкъл предизвика интерес, когато бе забелязан с мъжки кок и брада на Олимпиадата в Париж през 2024 г., като един потребител коментира: „Един от малкото мъже, които могат да носят мъжки кок.“

Друг потребител допълни: „Майкъл Фелпс с брада е нещо, за което не знаех, че имам нужда,“ а трети добави: „Майкъл Фелпс има златна коса.“

40-годишният плувец се оттегли от професионалното плуване след Олимпиадата в Рио през 2016 г. и оттогава се е посветил на семейството си и на застъпничество за психичното здраве.

„Като спортист мога да кажа, че съм виждал и други атлети, които се борят с депресия или тревожност, както и аз,“ каза той пред Fortune през 2024 г. „Просто се завихряме, защото това е, което правим през кариерата си, нали? Като мъжки спортист смятах, че да се отворя би било знак за слабост и ще дам предимство на конкурентите си.“

„Вероятно можех да спечеля повече златни медали, ако бях човек, който е много добър в това да разделя нещата… но в реалността, по всяко време вулканът можеше да избухне. Бях ужасен да се отворя в продължение на две десетилетия, а сега почти не може да ме спреш. Ако преминавам през труден период, просто изливам всичко.“

Майкъл постъпи в лечебно заведение през 2014 г., което значително подобри психичното му здраве. „Започнах да се чувствам като човек… предполагам, че можех да обичам себе си и да харесвам това, което виждам. Мисля, че дълго време се гледах като плувец, а не като човек, така че да мога да науча повече за себе си, как функционирам и защо работя по този начин чрез лечението и чрез разчистване на целия излишен багаж вътре в мен,“ сподели той пред Healthline.

Невероятният Майкъл Фелпс, спечелил 28 олимпийски медала
14 снимки
Майкъл Фелпс
Майкъл Фелпс
Майкъл Фелпс
Майкъл Фелпс
Майкъл Фелпс Световен бизнес форум Олимпийски шампион Нов външен вид Мъжки кок Брада Психично здраве Бръснене за плуване Оттегляне от плуването Сидни Австралия
