"Добре дошъл, Никола!": Лора Караджова стана майка за трети път

П евицата Лора Караджова обяви, че е родила третото си дете, момченце на име Никола.

Тя сподели новината в личния си профил във Facebook, където благодари на болница "Света София" и екипа на д-р Иво Тодоров.

"Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола", написа Караджова, добавяйки с чувство за хумор, че скоро ще заведе новородения в мола, но до тогава "много трябва да яде и не много да реве".

Под публикацията ѝ последва вълна от поздравления от приятели и почитатели. "Честита радост, бъдете здрави", написа Елизабет Койнарска, а други фенове добавиха: "Честито семейство. Бъдете благословени", "Любов да е животът му" и "Добре дошъл, Никола!".

Поздравленията към певицата продължават да се множат в социалните мрежи.