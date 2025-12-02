Любопитно

"Добре дошъл, Никола!": Лора Караджова стана майка за трети път

Тя сподели новината в личния си профил във Facebook

2 декември 2025, 14:03
"Добре дошъл, Никола!": Лора Караджова стана майка за трети път
П евицата Лора Караджова обяви, че е родила третото си дете, момченце на име Никола. 

Тя сподели новината в личния си профил във Facebook, където благодари на болница "Света София" и екипа на д-р Иво Тодоров.

"Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола", написа Караджова, добавяйки с чувство за хумор, че скоро ще заведе новородения в мола, но до тогава "много трябва да яде и не много да реве".

Под публикацията ѝ последва вълна от поздравления от приятели и почитатели. "Честита радост, бъдете здрави", написа Елизабет Койнарска, а други фенове добавиха: "Честито семейство. Бъдете благословени", "Любов да е животът му" и "Добре дошъл, Никола!".

Поздравленията към певицата продължават да се множат в социалните мрежи.

