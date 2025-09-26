Любопитно

Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google

Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори може да бъдете арестувани

26 септември 2025, 13:49
Любопитството убива: Какво никога не бива да търсите в Google
Източник: iStock/GettyImages

К акто се казва, любопитството убива котката. Понякога е по-добре да останеш в неведение за определени неща. Неща, които не носят всъщност нищо добро в живота ни, освен отвращение, объркване и може би дори параноя, пише сайтът Stars Insider.

Преди беше много по-лесно. Всичко, което трябваше да направиш, беше да избегнеш дадена тема. Ако е необходимо, просто не гледаше телевизия или не четеше вестник за малко. Но всичко се промени в дигиталната ера.

Повечето информация е само на един клик разстояние, което е едновременно и благословия, и проклятие.

Макар че търсачки като Google улесняват живота ни, те могат да ни представят и резултати от търсенето за въпроси, които дори не би трябвало да задаваме.

Никога, никога не питайте Google за тези неща
11 снимки
болна жена компютър хрема
бомба
дървеници
социални мрежи фейсбук

В нашата галерия ще намерите списък с неща, които никога, никога не бива да търсите в Google.

Знаем колко е трудно да им се устои, но повярвайте ни за това. Въпреки че тези търсения в Google няма да ви убият, те потенциално ще ви обезпокоят, ще ви разболеят и дори можете да бъдете арестувани. Бяхте предупредени.

Източник: Stars Insider    
Google търсене опасна информация дигитална ера онлайн рискове любопитство предупреждение Интернет безопасност въпроси
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
Залужний разкри истината за войната в Украйна
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

