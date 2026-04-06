Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Л иса Кудроу призна без заобикалки, че не се е чувствала като най-популярния образ в хитовия сериал „Приятели“. Актрисата сподели спомени за своята иконична героиня Фийби Бюфе в ситкома, където си партнираше с Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Лебланк и покойния Матю Пери, съобщава Page Six.

„Никой не го беше грижа за мен“, заяви тя. „Имаше хора, които просто ме наричаха „шестият Приятел“.“

Въпреки че Кудроу спечели „Еми“ през 1998 г. за най-добра поддържаща женска роля в комедиен сериал, тя споделя, че мнозина не са вярвали в дълголетието на кариерата ѝ в Холивуд.

„Нямаше никаква визия за мен, нито очаквания за това каква кариера бих могла да имам“, спомня си тя и допълва:

„Просто казваха нещо от сорта на: „Боже, какъв късмет извади това момиче, че попадна в това шоу“.“

„Приятели“ се излъчваше в продължение на 10 сезона от 1994 до 2004 г. В скорошен разговор с Лили Томлин за списание Interview, Кудроу отбеляза и колко много се различава от Фийби в реалния живот.

„В началото Фийби беше много, много далеч от мен“, споделя тя. „Костваше ми много работа, за да оправдая нещата, които тя казваше и правеше. Не по дразнещ начин – беше забавно.“

„В течение на тези 10 години малка част от нея влезе в мен“, продължава актрисата. „Станах малко по-ведрина, прочетох книги за духовност и подобни теми, просто за да се опитам да я разбера.“

Кудроу е категорична, че Фийби не е била „въздушарка“ (ditz) – етикет, който много хора ѝ поставяха по онова време.

„Тогава говореха: „Тя е такава глупава блондинка. Как така играеш само такива роли?“. А аз си мислех: „Наистина ли е такава?“. За мен тя не беше.“

„През 1994 г. хората казваха: „Обожавам я, тя е толкова отвеяна“. Да, добре, това беше представата ни за „въздушарка“ тогава. Някой, който просто не следваше общоприетите правила.“

62-годишната Кудроу, която в момента промотира третия и последен сезон на сериала „Завръщането“ (The Comeback), говори открито и за остаряването в Холивуд. Актрисата сподели пред Hollywood Reporter, че е опитала ботокс едва на 60 години, но вероятно е приключила с тези процедури.

„Страх ме е от деня, в който ще видя в огледалото лицето на баба си, но същевременно се вълнувам, че ще мога да играя роли на по-възрастни жени“, обясни тя.