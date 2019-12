Една от най-красивите рускини, която вече не изглежда като преди

Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды.🙈 А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!)) 🙏 my dear @alessandrarich I’ve always been in love with you, and could never imagine one day you’lol text me to invite be a part of your show! It was breathtaking and my best congrats with super chic collection !)) Complimenti , Cara e talentuosa Alessandra!!! 🖤 ⠀ #alessandrarich #ВераБрежнева #pfw ⠀ ⠀ 📸 @germanlarkin

