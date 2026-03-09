Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината

М оже да е по-малко известна дата в кралския календар, но Денят на Британската общност се е превърнал във важен повод за висшите членове на династията Уиндзор.

Провеждан във втория понеделник на март, това е ежегодно честване на мрежата от 56 държави в Африка, Азия, Карибите и Северна и Южна Америка, Тихия океан и Европа, които съставляват Британската общност.

Във Великобритания той се отбелязва със специална служба в Уестминстърското абатство, на която присъстват висши членове на кралското семейство. Бъкингамският дворец потвърди, че тази година крал Чарлз III и кралица Камила ще се присъединят към службата в понеделник, 9 март, от принца и принцесата на Уелс, принцеса Ан и вицеадмирал сър Тимъти Лорънс, както и от херцога и херцогинята на Глостър.

В епоха, в която има все по-малко и по-малко мащабни кралски ангажименти (само си представете по-ограничените групи на балкона на Бъкингамския дворец по време на „Trooping the Colour“), Денят на Британската общност отбелязва един от малкото официални случаи, когато наблюдателите на кралското семейство могат да очакват да видят висши членове на кралското семейство в пълен състав.

Службата изисква и ниво на официалност, което липсва в повечето ежедневни кралски ангажименти. Очаквайте да видите Катрин в рокля по поръчка или елегантно скроено палто, допълнено с шапка и сантиментални бижута, взети от кралската кутия за бижута.

Организирана от Кралското общество на Британската общност, службата за честване на Деня на Британската общност събира представители на правителството, млади хора и водещи гласове от творческата общност. Възпитаници на кралското семейство ще водят конгрегация от 1800 души.

Тазгодишната служба ще включва няколко знакови артистични момента. Сред тях са световната премиера на Симфонията на Британската общност, композирана от Рекеш Чаухан, и специално танцово сътрудничество между Кралското балетно училище и Sapnay Entertainments Ltd., обединяващо класическия балет и Боливуд в мощен израз на междукултурно партньорство.

Службата ще включва и обръщение от посланика на Кралското общество на Британската общност Гери

Халиуел-Хорнър, размисъл от Оти Мабусе и стихотворение от Селина Туситала Марш, първият носител на наградата „Поет лауреат на Британската общност“. Допълнителни изпълнения ще включват шотландската група Ceilidh, оркестъра Melodians Steel Drum, както и други специални размисли и четения от забележителни гости.

BBC sparks fury over 'appalling' decision to axe live Commonwealth Day service and show Escape to the Country re-run instead https://t.co/p7mfUQktN9 — Daily Mail (@DailyMail) March 6, 2026

Може би най-известната служба за Деня на Британската общност през последните години беше изданието през 2020 г. Това беше не само едно от последните мащабни кралски събития, проведени преди Великобритания да бъде потопена в карантината заради Covid-19, но и последният официален кралски ангажимент, осъществен от херцога и херцогинята на Съсекс. Принц Хари и Меган Маркъл обявиха предварително, че Денят на Британската общност ще бъде тяхната кралска лебедова песен, като херцогинята направи особено зрелищна модна демонстрация в изумруденозелена рокля от Емилия Уикстед за случая.

След прекъсване поради Covid през 2021 г., службата по случай Деня на Британската общност се завърна през 2022 г., като принц Чарлз пое поста на представител на майка си, кралица Елизабет II. Това щеше да бъде последният Ден на Британската общност за Нейно Величество, тъй като тя почина през септември същата година, малко след като отпразнува своя платинен юбилей.

През 2023 г. Денят на Британската общност отбеляза едно от първите големи излизания на Уилям и Кейт като новопризнати принц и принцеса на Уелс. Катрин изглеждаше като бъдеща кралица в тъмносиньо облекло от Erdem, съчетавайки яке с пеплум и съответстваща миди пола.

На следващата година имаше още повече смущения в службата за Деня на Британската общност, тъй като крал Чарлз и принцесата на Уелс бяха принудени да пропуснат годежа, докато се лекуваха от рак. Кралица Камила и принц Уилям поеха ръководството на конгрегацията вместо тях.

През март миналата година, Денят на Британската общност отбеляза триумфално завръщане за Кейт Мидълтън , която изглеждаше сияйно в червена рокля-палато от любимия лейбъл Catherine Walker.

Предстои да видим какво ще носи кралското семейство тази година, но в една глава от кралската история, която изглежда толкова несигурна, демонстрацията на сила и солидарност от тези осем висши фигури ще отбележи важен момент на обединена служба.