Любопитно

Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината

Крал Чарлз III и принцът и принцесата на Уелс се завръщат в Уестминстър за ключова церемония. Научете защо тазгодишният Ден на Британската общност е символ на стабилност и какви изненади подготвиха за конгрегацията от 1800 души

9 март 2026, 10:33
Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината
Източник: Getty Images

М оже да е по-малко известна дата в кралския календар, но Денят на Британската общност се е превърнал във важен повод за висшите членове на династията Уиндзор.

Провеждан във втория понеделник на март, това е ежегодно честване на мрежата от 56 държави в Африка, Азия, Карибите и Северна и Южна Америка, Тихия океан и Европа, които съставляват Британската общност.

Във Великобритания той се отбелязва със специална служба в Уестминстърското абатство, на която присъстват висши членове на кралското семейство. Бъкингамският дворец потвърди, че тази година крал Чарлз III и кралица Камила ще се присъединят към службата в понеделник, 9 март, от принца и принцесата на Уелс, принцеса Ан и вицеадмирал сър Тимъти Лорънс, както и от херцога и херцогинята на Глостър.

В епоха, в която има все по-малко и по-малко мащабни кралски ангажименти (само си представете по-ограничените групи на балкона на Бъкингамския дворец по време на „Trooping the Colour“), Денят на Британската общност отбелязва един от малкото официални случаи, когато наблюдателите на кралското семейство могат да очакват да видят висши членове на кралското семейство в пълен състав.

Службата изисква и ниво на официалност, което липсва в повечето ежедневни кралски ангажименти. Очаквайте да видите Катрин в рокля по поръчка или елегантно скроено палто, допълнено с шапка и сантиментални бижута, взети от кралската кутия за бижута.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tatler (@tatlermagazine)

Организирана от Кралското общество на Британската общност, службата за честване на Деня на Британската общност събира представители на правителството, млади хора и водещи гласове от творческата общност. Възпитаници на кралското семейство ще водят конгрегация от 1800 души.

Тазгодишната служба ще включва няколко знакови артистични момента. Сред тях са световната премиера на Симфонията на Британската общност, композирана от Рекеш Чаухан, и специално танцово сътрудничество между Кралското балетно училище и Sapnay Entertainments Ltd., обединяващо класическия балет и Боливуд в мощен израз на междукултурно партньорство.

Службата ще включва и обръщение от посланика на Кралското общество на Британската общност Гери
Халиуел-Хорнър, размисъл от Оти Мабусе и стихотворение от Селина Туситала Марш, първият носител на наградата „Поет лауреат на Британската общност“. Допълнителни изпълнения ще включват шотландската група Ceilidh, оркестъра Melodians Steel Drum, както и други специални размисли и четения от забележителни гости.

Може би най-известната служба за Деня на Британската общност през последните години беше изданието през 2020 г. Това беше не само едно от последните мащабни кралски събития, проведени преди Великобритания да бъде потопена в карантината заради Covid-19, но и последният официален кралски ангажимент, осъществен от херцога и херцогинята на Съсекс. Принц Хари и Меган Маркъл обявиха предварително, че Денят на Британската общност ще бъде тяхната кралска лебедова песен, като херцогинята направи особено зрелищна модна демонстрация в изумруденозелена рокля от Емилия Уикстед за случая.

След прекъсване поради Covid през 2021 г., службата по случай Деня на Британската общност се завърна през 2022 г., като принц Чарлз пое поста на представител на майка си, кралица Елизабет II. Това щеше да бъде последният Ден на Британската общност за Нейно Величество, тъй като тя почина през септември същата година, малко след като отпразнува своя платинен юбилей.

През 2023 г. Денят на Британската общност отбеляза едно от първите големи излизания на Уилям и Кейт като новопризнати принц и принцеса на Уелс. Катрин изглеждаше като бъдеща кралица в тъмносиньо облекло от Erdem, съчетавайки яке с пеплум и съответстваща миди пола.

На следващата година имаше още повече смущения в службата за Деня на Британската общност, тъй като крал Чарлз и принцесата на Уелс бяха принудени да пропуснат годежа, докато се лекуваха от рак. Кралица Камила и принц Уилям поеха ръководството на конгрегацията вместо тях.

През март миналата година, Денят на Британската общност отбеляза триумфално завръщане за Кейт Мидълтън , която изглеждаше сияйно в червена рокля-палато от любимия лейбъл Catherine Walker.

Предстои да видим какво ще носи кралското семейство тази година, но в една глава от кралската история, която изглежда толкова несигурна, демонстрацията на сила и солидарност от тези осем висши фигури ще отбележи важен момент на обединена служба.

Източник: tatler.com    
Ден на Британската общност Британска общност Кралско семейство Уестминстърско абатство Крал Чарлз III Кралица Камила Принц Уилям Принцеса Катрин Кралски ангажименти Културни изпълнения
Последвайте ни
Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 17 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 13 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 14 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Свят Преди 14 минути

Рамщайн е най-голямата американска военна база в Европа

Владимир Путин

Гаф или бунт в Кремъл? Изтрито видео на Путин разпали спекулации

Свят Преди 16 минути

Във видеото, което беше публикувано онлайн за четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, посочва към гърлото си и започва да прочиства гърлото си и да кашля непрекъснато за около 30 секунди

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Свят Преди 42 минути

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

България Преди 50 минути

Той отбеляза, че грипът настъпи по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години

Джо Макдоналд

Почина музикалната легенда Джо Макдоналд

Свят Преди 59 минути

<p>Мъж загина, премазан от машина в цех във&nbsp;Велико Търново</p>

Мъж загина при трудова злополука във Велико Търново

България Преди 1 час

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая

<p>Старт на съдебния процес срещу Екрем Имамоглу</p>

Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 1 час

Обвинителният акт съдържа 3739 страници

<p>Песков: Сега ни се струва, че краят на света е пред нас</p>

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков: Международното право вече не съществува, чака ни „краят на света“

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл обяви настъпването на „перфектна буря“ и призна, че светът вече не се води от общи правила, а от сурови национални интереси

Силен трус в Турция

Силен трус в Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан

Сметната палата съкрати администрацията на КПК

Сметната палата съкрати администрацията на КПК

България Преди 1 час

Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Технологии Преди 1 час

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

<p>Загубихме звезда от &quot;Ловци на духове&quot;</p>

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Свят Преди 1 час

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

Свят Преди 1 час

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО

Проф. Христо Пимпирев

Триумф на българския дух в Женева: Проф. Христо Пимпирев покори сърцата на научния свят с голямо отличие

Любопитно Преди 1 час

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 2 часа

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Свят Преди 2 часа

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Първата българка на корица на Vogue Нора Шопова ражда през лятото

Edna.bg

Нова звездна двойка! Испанската актриса Естер Еспосито плени сърцето на Килиан Мбапе

Edna.bg

Емоционалният Никола Цолов: Тази прокоба в Австралия вече е преодоляна

Gong.bg

Хванаха ги в крачка: горещи кадри на Мбапе и Естер (видео)

Gong.bg

Задържаха мъж, обвинен в опит да прегази жена си с кола в Старозагорско

Nova.bg

Турция разположи шест изтребителя F-16 в Кипър

Nova.bg