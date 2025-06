Коста Каракашян: Танц, който мисли, разказва и променя

К оста Каракашян не просто създава танц – той създава преживявания, които провокират, ангажират и променят начина, по който виждаме света. Роден разказвач на емоции и идеи чрез движение, Коста е режисьор, хореограф, продуцент и автор, чиято работа се движи на границата между сценичното и документалното, между реалното и въображаемото.

След като завършва „Съвременен танц“ в Колумбийския университет в Ню Йорк, той надгражда артистичния си глас с магистратура по „Права на човека и демократизация“ във Венеция – рядка, но мощна комбинация, която превръща всяка негова творба в социален коментар. През 2023 г. е избран за един от двамата български младежки делегати към ООН – още едно потвърждение за активната му роля както в изкуството, така и в обществения диалог.

Коста е най-младият професионален танцьор и хореограф в историята на Dancing with the Stars Виетнам, но амбицията му отдавна надскача формата. Създава Studio Karakashyan – мултидисциплинарна компания, която обединява танц, кино и социално ангажирано изкуство. Проектите им са представяни в САЩ, Канада, Европа, Азия и Близкия изток и са отличени от международни платформи като NOWNESS, The Guardian, The New Yorker и ELLE.

Филмографията му включва режисурата на ‘a real boy’ (NOWNESS Picks), „В нейната кожа“ (Beyond The Short), Surrender (Sofia International Film Fest, Lower East Side Film Festival), Supersexual (Nouvelle Bug) и „Поглед от ръба“ (Dance Filmmaking Premiere). Документалният му танцов филм WAITING FOR COLOR печели Prix Lumière на Cinédanse Ottawa 2019 и Best Student Film на IMZ + dancescreen 2019, като е селектиран на над 30 фестивала по света.

Коста е работил с музикални звезди като Рита Ора, Years & Years, MNEK, Sigala, Porter Robinson и Sherihan, както и с режисьори като Jonathan Alric, Alaska, Manu Cossu и Will Hopper. Хореографира представления за танцови компании като Columbia Ballet Collaborative (Ню Йорк) и Балет „Арабеск“, както и за водещи световни брандове.

Неговият почерк е разпознаваем – иновативен, концептуален и често site-specific. От дигиталната реалност на спектакъла INSERT COIN / PLAYER ONE, до танцово-кулинарния експеримент КУХНЯ и Последният залез, реализиран буквално на сметището в Габрово – всяко негово произведение задава въпроси и поставя публиката в центъра на действието.

През 2024 г. Коста е отличен от Berlinale Talents и Forbes 30 под 30 Европа в категория „Изкуство и култура“, а днес е и член на Европейската филмова академия.

Коста споделя: „За мен киното и танцовото изкуство са начин да комуникирам с публиката и да споделим едно преживяване и да усетим емоции, които в ежедневието не можем да споделим толкова лесно. Всеки проект носи своя ключ, който може да отключи нещо неочаквано в публиката, която го преживява и е наша задача като артисти да изследваме и да намираме най-истинския път към сърцето на зрителите.”