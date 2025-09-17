Любопитно

Кошер 2025 стартира: Най-голямото бизнес събитие в България събира хиляди участници и стотици компании

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж

17 септември 2025
Д нес в Интер Експо Център започва Кошер 2025, най-голямото бизнес събитие в България, което тази година обединява хиляди участници, стотици компании, десетки лектори и панелисти в рамките на двудневен фестивал на възможностите, идеите и партньорствата.

Събитието е организирано от Тук-Там и предлага уникален формат с три основни направления, Leaders & Trends, B2B & Networking и Career & Growth, които превръщат Кошер в пресечна точка между бизнес, визия и личностно развитие.

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж. Кошер събира хора с опит и хора в търсене, лидери и новатори, компании и общности – всички обединени от вярата, че когато се срещнем, можем да създадем нещо по-голямо от нас самите.

Днес Кошер заема ключово място в календара на събитията в страната, не просто заради мащаба си, а заради духа, който носи. В центъра му е една общност, която вярва в силата на връзките, смисъла на знанието и потенциала на всеки човек да бъде двигател на промяната.

Най-доброто тепърва предстои. Ден 2 на Кошер ще предложи практически работилници, открити разговори и нови вдъхновения. Не го изпускай! Билети на hive.bg!

За Тук-Там

Инвестираме в младите хора чрез стипендии, менторство, достъп до бизнес средата и кариерна реализация – tuk-tam.bg

Източник: Кошер    
