Коледен кошмар: Изчезването на пет деца при мистериозен пожар

Н а Коледа през 1945 г. в Апалачите, малко след полунощ в жилището на Джордж и Джени Содър избухва опустошителен пожар.

Четири от десетте деца на Содър оцеляват. Едно от тях е заминало да се бие във войната, но останалите пет изчезват от къщата в нощта на инцидента.

Няма и следа от техните тела след опустошителната огнена стихия. Въпреки че властите определят причината за пожара като „неизправна електрическа инсталация“, мистериозните събития в дните и часовете преди трагедията, както и доказателствата за саботаж в къщата на Содър, сочат нещо много по-зловещо от случаен пожар.

Възраст и имена на децата на Содър

Членовете на семейство Содър, които оцеляват след пожара, са: Джордж и Джени Содър, родители; Джон, 23 г.; Джордж-младши, 16 г.; Марион, 17 г.; Сливия, 3 г. Джоузеф или „Джо“, 21 г., е в армията.

Петте деца, които изчезват, са: Морис, 14 г.; Марта, 12 г.; Луис, 9 г.; Джени, 8 г.; Бети, 5 г.

Джордж Содър и неговите антифашистки възгледи

В малкия въгледобивен град Файетвил, Западна Вирджиния, живеело процъфтяващо италиано-американско население. Повечето от жителите на града познавали Содър като почтено и добросъвестно семейство. Джордж Содър (първоначално Джорджо Содду) е имигрирал от Сардиния през 1908 г. и тогава, на 50-годишна възраст, е притежавал фирма за превоз на товари с камиони.

Втората световна война току-що е приключила на 2 декември 1945 г. Само осем месеца преди това комунистически партизани са убили фашисткия диктатор Бенито Мусолини, което е довело до силно разделение на италианците. Поддръжниците на Мусолини са възмутени. Джордж е политически откровен и има силни антифашистки възгледи за Мусолини. Вследствие на това той е породил горчиво недоверие сред онези негови колеги италиански имигранти, които са обичали италианския лидер.

Неочаквани посещения в дома на Содър

През месеците, предшестващи пожара, се случват няколко странни срещи. Първо, непознат мъж се приближил до Джордж Содър в дома му в търсене на работа. След като Джордж му казал, че не се нуждае от работници, мъжът погледнал към кутията с предпазители отвън и казал: „Това някой ден ще предизвика пожар“. Забележката му се сторила странна, тъй като наскоро Джордж накарал електроснабдителната компания да провери електрическите проводници и всичко било наред.

Друга забележителна визита се състояла в къщата на Содър само няколко седмици преди пожара. Местен търговец се опитал да им продаде застраховка „Живот“. При отказа на Джордж раздразненият търговец заплашил: „Проклетата ви къща ще се издигне в дим, а децата ви ще бъдат убити. Ще ви бъде платено за мръсните забележки, които сте правили за Мусолини“.

Също така точно преди Коледа по-големите момчета на Содър видели подозрителна кола, паркирана по магистрала 21 няколко поредни дни. Мъжът в колата наблюдавал внимателно децата на Содър, докато се връщали от училище.

Коледа

Нощта преди Коледа била ужасно студена. Джени и Джордж Содър се прибирали у дома заедно с 3-годишната Силвия около 22:30 ч. Най-голямото момиче, Марион Содър, донесла вкъщи няколко играчки от магазина, където работила, и ги дала на по-малките деца на Содър. Джени им позволила да останат по-дълго от обикновено, за да си играят с новите подаръци. Но тя напомнила на момчетата, Морис и Луис, че преди да си легнат, трябва да затворят кокошарника и да нахранят кравите.

