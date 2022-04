Кои безгръбначни се движат "на автостоп" с охлюви?

Б авноходките са удивителни микроскопични безгръбначни, известни с невероятната си издръжливост, в това число и на радиация. Оказва се обаче, че тези "корави" създания имат слабо място - те могат да се задушат от слузта на охлювите, които "яздят" за придвижване на дълги разстояния, пише в. "Дейли мейл", позовавайки се на публикация в сп. "Сайънтифик рипортс".

Известни също като водни мечки, миниатюрните осмокраки бавноходки са способни да оцеляват в екстремни условия, които биха убили повечето други форми на живот. Но тъй като са толкова малки, те могат да изминават само кратки разстояния.



Бавноходките, които имат малки нокти и сходна анатомия с гъсениците и въшките, се нуждаят от вода, за да живеят активно. Въпреки това, те могат да влязат в състояние на анабиоза, в което могат да понасят почти пълна дехидратация в продължение на години, докато отново има наличие на вода. Тази им способност е една от многото, които им позволяват да оцеляват в екстремни условия.

Други характеристики правят възможно за "коравите" създания да издържат замразени в лед няколко години и без кислород и излагане на космически лъчи в космоса.

Изследователки от университета "Адам Мицкевич" в Полша обаче са открили потенциалното им слабо място - слуз от охлюви.

За целите на изследването Зофия Кшижкевич и Милена Рошковска са поставили няколко бавноходки в петриеви блюда, след което са ги обезводнили, за да влязат в защитното си състояние на анабиоза. След седем дни учените са добавили охлюви към чиниите и са ги оставили там за една минута, за да пълзят над бавноходките и да ги натрият със слузта си.

Охлювите след това са били отстранени, преди изследователките да рехидратират бавноходките и да следят за всякакви признаци на движение на интервали от три и 24 часа.

Авторките на изследването са установили, че 98 процента от съществата, които не са били изложени на слуз от охлюви, са оцелели, в сравнение с едва 34 процента от бавноходките, които са били покрити с нея.

В отделен експеримент Кшижкевич и Рошковска са решили да проверят дали охлювите могат да транспортират бавноходки до нова среда.

Много малки животни могат да пътуват на дълги разстояния, като се вкопчват в тялото на по-голямо, по-подвижно създание. Тъй като подобно поведение никога не е наблюдавано при бавноходките, изследователките решили да го проучат.

