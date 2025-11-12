Кати Грифин разкри шокиращата цена, която е платила за третия си фейслифт

Любопитно

12 ноември 2025
Източник: Getty Images

К ати Грифин разкри зашеметяващата сума, която е платила за третата си фейслифт процедура по време на появата си в подкаста „Good Guys“ в понеделник, 10 ноември. Комедиантката, на 65 години, каза, че е платила 218 000 долара, предаде Page Six

„Не беше евтино“, призна тя.

„Знаете ли колко шеги трябва да разкажа за 218 000 долара?“, продължи да се шегува тя. „Трябва да направя поне две представления.“

Комедиантката призна високата цена, но каза, че е чувала за шест или седем хирурзи в Бевърли Хилс, Калифорния, които взимат 1 милион долара за фейслифт.

Тя каза, че не е могла да се накара да плати толкова много и разкри, че процедурата ѝ е извършена от пластичния хирург на Крис Дженър.

„Сега правят нещо, наречено опашка, където — не знам дали обръсват главата ти отгоре — но издърпват цялото ти лице нагоре, сякаш си си направила висока стегната опашка“, обясни тя.

„И това е, което Крис си направи“, продължи тя.

Грифин потвърди, че си е направила трета лицева операция в подкаста си „Talk Your Head Off“ още през август. Тя похвали хирурга си, д-р Бен Талей, който е базиран в Бевърли Хилс. Тя призна, че процедурата е изключително болезнена.

„Направих си фейслифт, ще бъда честна, боли“, сподели тя. „Така че тези кучки, които казват: "Като пломба на зъб е! Нищо не е!" Не, боли.“

Звездата от „My Life on the D-List“ също призна, че е „толкова суетна“ и затова си е направила три лицеви операции.

Тя е била откровена за всички пластични операции, които е правила през годините, които са включвали работа по клепачите и по брадичката.

„Аз съм толкова суетна без причина“, размишляваше тя. „Никой никога не е идвал на шоу на Кати Грифин, за да види красивото ѝ, младолико лице. Вие идвате да чуете шегите ми, което е това, което искам.“

Фейслифтът става все по-популярен, особено след новата визия на Крис Дженър. Д-р Ливайн дори се появи на пищното парти за 70-ия рожден ден на мениджърът в събота, 8 ноември.

Д-р Ливайн позира с Дженър на тематичното парти в стил Джеймс Бонд, проведено в дома в Бевърли Хилс на Джеф Безос и Лорън Санчес, на което присъстваха и знаменитости като Бионсе, принц Хари, Меган Маркъл и други.

Източник:  Page Six    
