Байдън отново се спъна на церемония в САЩ (ВИДЕО/СНИМКИ)

П резидентът на САЩ Джо Байдън се спъна два пъти вчера, докато се изкачваше по стъпалата към сцената във Филаделфия, преди да каже на публиката си, че терористите от "Ал Кайда" изглеждат "неопетнени" в сравнение с тези от "злото" движение "Хамас", пише New York Post.

Biden trips in Philadelphia before saying Hamas makes ‘Al Qaeda look pure’ https://t.co/BvWOssvKf9