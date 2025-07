Капсулната кула Нагакин: Архитектурна утопия в Токио от 70-те

И звита като нестабилна кула от перални машини, накацали по ръба на повдигната магистрала, Капсулната кула Накагин се появява в силуета на Токио през 1972 г. Създадена от радикалния японски архитект Кишо Курокава, тя въплъщава мечтата за вертикален свят от компактни капсули, в които хората могат да се отдръпнат в пашкули, далеч от информационното претоварване на съвременния свят.

Тези малки модули били замислени като „пространства за почивка и възстановяване“, както и „информационни бази за генериране на идеи и домове за градски номади“, по думите на Курокава. Обитателите можели да се наслаждават на гледката към града от уютните си вградени легла през кръгъл прозорец или да се изолират напълно със сгъваема кръгла щора, като същевременно остават свързани с най-новите технологии.

Сградата бързо се превръща в хит. Всичките 140 капсули се разпродават за кратко време, привличайки богати служители, търсещи място за преспиване, когато изпуснат последния влак. Макар никога да не били предназначени за постоянно живеене, капсулите предлагали стилни удобства – самостоятелна баня, сгъваемо бюро, телефон и цветен телевизор Sony.

След пет десетилетия на пренебрегвана поддръжка и спорове между собствениците, сградата, която съдържаше и азбест, беше демонтирана през 2022 г. Стоманените капсули, продукт на ерата на космическите мечти, бяха методично отделени и свалени една по една от централните ядра с асансьори и стълбища.

В Токио, където сградите имат среден живот между 15 и 20 години, Накагин просъществува цели 50 – неочакван успех за един експеримент.

Капсулите се завръщат в нов живот

Днес, три години след разрушаването, част от мечтата на Курокава се възражда. Благодарение на старателен процес на реставрация, посетителите на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк (MoMA) ще могат да надникнат в една от тези футуристични капсули. През 2023 г. музеят придобива една от 14-те капсули, запазени и възстановени под надзора на архитектурното бюро на Курокава.

„Капсулната кула Накагин е едно от най-дискутираните произведения на съвременната архитектура“, казва кураторът Евангелос Коциорис. „Но историите на самата сграда и нейните обитатели остават малко познати.“

С помощта на кураторката Паула Вилаплана де Мигел, изложбата разказва пълната история – от концепцията и маркетинга до неочаквания „втори живот“ на кулата. Ще бъдат показани оригиналната промоционална брошура, филм за кулата, видео интервюта с бивши обитатели и интерактивен дигитален модел на сградата. Капсулата ще бъде изложена зад стъклената фасада на MoMA, отворена за пръв път, за да бъде изложена структура от този тип.

Поглед в 70-те години

Надникнете през прозорчето и ще видите минималистичен бял интериор, сякаш изваден от „2001: Космическа одисея“. Лентов магнетофон, елегантен радиоприемник, вграден въртящ се телефон и Sony Trinitron телевизор красят стените. На сгъваемото бюро има яркочервена пишеща машина Olivetti и електронен калкулатор Sharp – част от „супер-делукс“ модела.

„Както има различни видове автомобили – от седани до спортни коли – така капсулата може да служи за много цели: офис, студио, хотел, дом или дори конферентна зала“, пише Курокава в брошурата.

Като най-млад член-основател на движението „Метаболисти“ – група японски архитекти от 60-те години, които комбинират идеи за мегаструктури и биологичен растеж – Курокава представя концепция за архитектура, подлежаща на адаптация и обновление чрез „метаболитни цикли“.

Той създава The Capsule Declaration, манифест с изображения на капсули, амниотични торбички и ковчези, и твърди, че капсулата е нещо повече от човешко убежище – тя е начин на живот. През 1970 г. издава списание и запис с неговия компютъризиран глас, който чете манифеста. Година по-късно, след успеха на капсулната инсталация на Експото в Осака, строителната компания Nakagin финансира проекта.

Възход и падение на една мечта

