Ето защо хората могат да "виждат" призраци

М едици дадоха научно обяснение на явлението, при което хора убедено твърдят, че са видели призраци, съобщава Мейл онлайн.

Според статистиката една трета от хората във Великобритания и почти половината от американците вярват в призраци, духове и други видове паранормална дейност. В същото време всеки пети твърди, че действително е виждал привидение, а всеки десети – че е общувал директно с мъртвите, сочат проучванията.

