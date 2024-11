Т ъй като до новогодишната нощ остават само няколко седмици, повечето от нас може би се опитват да покажат най-добрата версия на себе си. Потребителите на TikTok в момента са обсебени от предизвикателството „Зимна дъга“. Това уелнес предизвикателство е свързано с това да бъдете лазерно фокусирани върху целите си и личностното си развитие. Хората се насилват да се придържат към предизвикателството в навечерието на Нова година.

Какво представлява предизвикателството „Зимна дъга“?

27-годишната инфлуенсърка в сферата на саморазвитието Карли Бергес от Маями, която се подвизава под името @carlyupgraded в TikTok, е създателката на „зимната дъга“. Това уелнес предизвикателство е 90-дневно предизвикателство, при което хората използват последните три месеца от годината, за да се съсредоточат върху целите си за личностно развитие, здраве и фитнес. Макар че есенният сезон бележи началото на по-студените и по-кратки дни, в които повечето от нас са склонни да останат на закрито, да спят зимен сън и да се наслаждават на празничния сезон, „Зимната дъга“ насърчава хората да дадат приоритет на физическото и психическото си здраве, вместо да чакат новата година, за да започнат.

Според редица проучвания са необходими средно около 66 дни, за да се създадат нови здравословни хранителни навици, докато по-предизвикателните фитнес процедури често отнемат до седем месеца, за да се превърнат в навик. Предизвикателството „Зимна дъга“ вероятно може да ви помогне да развиете здравословни навици.

Winter arc isn't about explosive and sudden success.

It's about staying the course and stacking consistent wins.

The harder the battle, the sweeter the victory. pic.twitter.com/DlBYmCQdBH