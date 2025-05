Как преодолях раздялата? Обиколих пеша Великобритания с магаре

М алко неща болят така, както разбито сърце. Всеки се справя със загубата по свой начин – като излиза с приятели, слуша тъжна музика или намира ново хоби. Но един мъж избира нещо съвсем различно: да прекоси Великобритания с магаре.

В интервю за The Guardian, Адам Лий споделя необикновената си история:

Винаги съм имал силно изразено чувство за приключение. Лятната ваканция вкъщи означаваше, че родителите ми просто избутваха мен и сестра ми през входната врата, казвайки ни само да се върнем за хапване. Детството ми премина от безкрайни разходки из улиците на Хакни, Източен Лондон, до преходи, диво къмпингуване и автостоп по цялата дължина на Америка към края на двайсетте ми години.

Experience: I walked the length of the UK with a donkey.



Read all about my friends Adam and Martin and their epic adventure through Scotland and England. It was a pleasure to photograph them recently for @guardian.https://t.co/un9mB418vN pic.twitter.com/BbRCwmyFbu