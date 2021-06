Как мъж отслабна с 85 кг. за година и половина

М лад мъж от гр. Суонси, Великобритания, отслабна с 85 килограма от февруари миналата година, съобщи в. "Мирър", цитиран от БТА.

Джош Темпъл е на 23 години. Когато започнал да отслабва, бил 177 кг. Той започнал да пълнее още като дете, като отдава това на лекарства за стомах, които е взимал.

Man sheds half his weight by ditching sausage rolls and crisps and doing 5K runshttps://t.co/KBSpai2X3j pic.twitter.com/kVpNYuVAD2