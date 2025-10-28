Любопитно

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

28 октомври 2025, 13:43
Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск
Източник: iStock/GettyImages

З дравето е най-ценното ни богатство, но обикновено го осъзнаваме, когато то е изложено на риск. Здравето включва не само физическото състояние на тялото, но и психическото и емоционалното благополучие. Емоциите играят изключително важна роля за поддържането на здравето.

Положителните чувства като радост, любов и благодарност укрепват имунната система и ни помагат да се справяме по-лесно със стреса. От друга страна, отрицателните емоции като гняв, страх и тъга могат да доведат до напрежение и дори до физически заболявания.

Балансът между тялото и ума е ключов за пълноценен живот.

Как емоциите влияят на нашето здраве
Хората, които умеят да контролират емоциите си, по-често запазват спокойствие и оптимизъм в трудни моменти. Здравословният начин на живот – достатъчно сън, правилно хранене и движение – също влияе върху емоционалното състояние.

Общуването с близки и приятели подпомага чувството за сигурност и щастие. Усмивката и позитивното мислене могат да бъдат истинско лекарство за душата. Да бъдем здрави означава да се чувстваме добре – физически, психически и духовно.

Нашите емоции оказват силно влияние върху физическото ни благосъстояние,

пише Times of India. Определени чувства могат да окажат влияние на органи като сърцето, черния дроб, белите ни дробове и бъбреците, като могат да създадат нарушения и да допринесат за развитието на болести.

Вижте как и на кой орган се отразява всяка негативна емоция в галерията ни.

Източник: Times of India    
