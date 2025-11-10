Любопитно

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“, каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциск

10 ноември 2025, 14:19
Източник: iStock/Guliver Images

К онсумацията на кафе с кофеин е безопасна за хора с предсърдно мъждене и може да помогне за предпазване от повторна поява на заболяването, сочи ново изследване, цитирано от NBC News.

Повече от 10 милиона американци живеят с предсърдно мъждене (А-фиб),

често срещано сърдечно състояние, което причинява сърцебиене и може да доведе до сърдечна недостатъчност, съсиреци в кръвта и инсулт.

Лекарите отдавна се опитват да разберат дали кофеинът, който може да повиши сърдечната честота и кръвното налягане, задейства пристъпи, които се усещат като трептене или туптене в гърдите и предизвикват замайване или затруднено дишане.

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“,

каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциско, който ръководи изследването DECAF („Може ли елиминирането на кафето да предотврати фибрилацията?“). „Често срещам пациенти, които са спрели да пият кафе с кофеин само защото лекарят им е казал да го направят поради тяхното предсърдно мъждене“.

Резултатите от DECAF, четири годишно клинично проучване, изследващо ефектите от пиенето на кафе при хора с анамнеза за нередовен сърдечен ритъм, която е била овладяна или лекувана, бяха представени в неделя на годишната конференция на Американската сърдечна асоциация в Ню Орлиънс и публикувани в списание JAMA. Маркус е асоцииран редактор на JAMA.

Изследователите набраха 200 възрастни участници от Австралия, Канада и САЩ, които са пиели кафе редовно през последните пет години.

Средната възраст беше 70 години, като една трета от тях бяха жени.

В рамките на 6 месеца участниците бяха разделени на две групи: една, която прекратява консумацията на кофеин, и друга, която пие поне по една чаша кафе на ден. Всеки сам докладваше консумацията си на кафе и напитки с кофеин по време на телефонни или видео консултации, провеждани след 1, 3 и 6 месеца от началото на изпитването.

С помощта на данни от електрокардиограми (ЕКГ), носими устройства за следене на сърцето и имплантирани сърдечни устройства, Маркус и неговият екип определиха дали и кога участниците в двете групи са имали първия рецидив на А-фиб. Включени бяха и епизоди на предсърдно трептене – свързано състояние, предизвикващо също нередовни съкращения на горните камери на сърцето.

И двете групи имаха сходни навици по отношение на алкохола. Не всички пиели кафе в началото на изследването, но броят на ежедневните пиещи кафе в двете групи беше сходен. Преди започване на изследването 60% от хората в групата, която пие кафе, и 65% от групата без кафе казаха, че кафето никога не е провокирало пристъп на А-фиб при тях.

През шестте месеца на проучването 111 души (56%) изпитаха повторен пристъп на предсърдно трептене. Хората в групата, която пиела кафе, бяха по-малко изложени на повторение – 47% срещу 64% в групата без кафе – и изчакваха по-дълго време преди първия епизод.

Една чаша на ден е „напълно безопасна“

Това е най-новото изследване, което показва, че кафето може да намали рисковете от сърдечни проблеми и други метаболитни заболявания. Предишни наблюдения предполагат, че хората, които пият кафе, имат по-нисък риск от А-фиб, но новото проучване показва причинно-следствена връзка, каза Маркус.
„Бях леко изненадан от силата на защитния ефект на кафе с кофеин срещу предсърдно мъждене,“ каза той.

Д-р Йохана Контрерас, кардиолог в Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Ню Йорк, коментира, че най-важното от изследването е, че пиенето на една чаша кафе на ден изглежда напълно безопасно за хора с А-фиб, а не че кафето е защитно.
„Няма твърдо правило. Не всеки реагира еднакво на кофеина“, каза Контрерас, която не участва в изследването.

Има известни ограничения в проучването, включително, че не са изследвани ефектите от други напитки с кофеин, както и разликите в упражненията и диетата. Маркус предположи, че хората, които пият кафе, може би също се занимават повече с физическа активност.

Изследването установи, че пиенето на само по една чаша кафе на ден има защитен ефект, но не е ясно дали повече от това може да повлияе върху повторната поява на А-фиб. Контрерас подчерта, че

ключът е умереността.

„Ако някой пие по шест или седем чаши кафе и после енергийни напитки като Ред Бул – това е различно“, каза тя.

Причината защо кафето е свързано с по-нисък риск от повторен нередовен сърдечен ритъм остава неясна. Възможно е антивъзпалително вещество в кафето, а не конкретно кофеинът, да е намалило повторната поява на заболяването при пиещите кафе, обясни Маркус.

Ако кофеинът играе роля, е възможно стимулирането на адреналиновата реакция в тялото с кофеин да помага за предотвратяване на А-фиб. Често пристъпите настъпват, когато хората са отпуснати, например докато спят или след обилен обяд, когато адреналинът е нисък, обясни Маркус, а това е фазата, в която се активира частта на нервната система „почивка и храносмилане“.

Това проучване включва само хора, които в момента не изпитват пристъпи на А-фиб, и резултатите може да не важат за хора с нелекувано състояние.

„Ако някой има пристъп в момента, кофеинът със сигурност може да увеличи пулса по време на епизода и така да влоши симптомите“,

каза той. За хората, които вече са редовно пиещи кафе, „това показва, че можете да пиете по една чаша сутрин и да сте добре, ако имате А-фиб“, каза Контрерас.

Източник: NBC News    
кафе кофеин предсърдно мъждене сърдечно здраве клинично проучване кардиология сърдечен ритъм безопасност умерена консумация защитен ефект
