Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

3 октомври 2025, 11:45
Юлиан Костов е водещият на хитовия формат "The Floor" в България
С цената е подготвена, територията е огромна, а битката е безмилостна! За първи път у нас зрителите ще преживеят магията на световния хитов формат “The Floor: Превземи играта”, а един от най-успешните български актьори на международната сцена – Юлиан Костов е водещият на българската версия, която NOVA ще представи у нас през пролетта. Актьорът с богат театрален и филмов опит на световната сцена ще посрещне 100 участници от цяла България в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа, разположен в Меката на телевизионното производство Нидерландия.

Юлиан Костов споделя за The Floor: “Адреналинът за участниците е като скок с парашут. Те имат само 45 секунди да отворят парашута си - показвайки знанията си, иначе идва краят за тях в играта. Острият им ум е тяхната сила, но скритото им оръжие е хладнокръвието. Огромна чест е да бъда водещ на The Floor в България, а вълнението за мен e също толкова силно.”

Телевизионната игра „The Floor: Превземи играта” изправя 100 колоритни играчи един срещу друг в битка на знанието с дуели на различни теми. Участниците мерят сили на гигантски LED под, разпределен на 100 полета, всяко от които отговаря на различна област на знанието им. В края на всеки епизод двамата, завладели най-много територии, ще влязат в допълнителен дуел, който ще носи по гарантирани 2000 евро на всеки победител. Последният оцелял и отстранил всички противници, завладявайки огромното поле, ще си тръгне с голямата награда от 30 000 евро.

Интересен факт е, че актьорската професия вече е срещала Юлиан Костов с американския водещ на “The Floor” – Роб Лоу. През 2018 г. двамата са участвали заедно в мини сериала на iTV “Wild Bill”. Българският актьор, продуцент и режисьор печели международно признание и в световноизвестни продукции като White Lotus, Shadow and Bone, Call of Duty: Modern Warfare 3. Юлиан Костов има над 35 роли в чуждестранни сериали за Netflix, Amazon Prime, Max, SKY, C4, 20th Century Fox и филми със студиа като MGM, Paramount, Universal. По-рано тази година зрителите на NOVA го видяха и с роля в българския сериал „Майките“. Освен успешната си кариера в киното, наскоро Юлиан Костов постига още един впечатляващ успех като стана първия български актьор с роля на сцената на престижния театър Уест Енд в Лондон. Той работи усилено и за по-силното присъствие на представители от Югоизточна Европа в световната развлекателна индустрия. Затова създава и собствена продуцентска и мениджърска компания Jupiter Lights Productions (Джупитер Лайт Продакшънс).

„The Floor” е един от най-бързо развиващите се формати на телевизионния пазар. Най-новите страни, които излъчват световния хит, са България, Естония и Латвия, с което глобалният обхват на формата достига до 25 територии и продължава да расте. Наскоро предаването отбеляза силни премиери в Австралия, Полша и Испания. Играта продължава да печели аудитория в цял свят, благодарение на интелигентната си концепция и отличителна идентичност. Форматът „The Floor“ e създаден в Нидерландия през 2023 г. от Talpa Studios. В САЩ предаването има заснети вече пет сезона.

Какво могат да очакват зрителите, научете в интервюто на Юлиан Костов утре сутрин в „Събуди се“.

