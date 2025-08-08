Когато хормоните вземат превес: Бременна жена ритна мъжа си в басейн

М ъж в Китай се превърна в интернет сензация по една забавна и неочаквана причина, която много жени могат да разберат.

Той бе ритнат в басейн от бременната си съпруга, след като забрави да закара децата им на училище.

Видеозапис от камери за видеонаблюдение го показва, докато спокойно седи край басейна с риби в двора на дома си, без да подозира какво ще му се случи.

Миг по-късно бременната му съпруга се приближава мълчаливо зад гърба му и с бърз ритник в гърба го изпраща във водата.

Видеото показва как мъжът плува и мята ръце неориентирано, след което стига до ръба на басейна, където обаче жена му го посреща с укорителни забележки.

Много потребители в мрежата се забавляваха на сцената, но имаше и такива, които я определиха като опасна и посочиха, че подобна ситуация нямало да е смешна, ако ролите бяха разменени. На което феновете отговориха, че „жена никога няма да забрави да закара децата на училище“.

Интернет пространството остава разделено дали мъжът си е заслужавал мятането в басейна.