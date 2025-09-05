Любопитно

„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“

5 септември 2025, 12:13
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
Източник: NOVA / Красена Ангелова

И ма граници, които не минават по земята, а през душата, през корена, през езика, през паметта. Скоро след Съединението части от някогашна България остават завинаги извън границите й. На 6-ти септември новият сезон на "Темата на NOVA" започва с вълнуващите истории на хора с една кръв, които остават разделени от бодливата тел и от времето.

Журналистът Петър Антонов и операторът Георги Георгиев отиват там, където преди 106 години мастилото на Ньойския договор завинаги бележи земята на България. И разделя села, домове, семейства, църкви и гробища. Тогава наричат браздата „черната граница”, а заради сбогуването с близки и роднини – местните жени отказват да свалят черните си забрадки в продължение на десетилетия.

Днес в селата между Видин и Зайчар все още живеят потомците на разпокъсаните фамилии. Едните казват за себе си, че са българи, а другите - сърби. Но всички те говорят един диалект, носят спомените за общите си корени и отново търсят път едни към други. Монтажът на предстоящия епизод е дело на Красимир Николаев.

Очаквайте „Граница през душите“ в „Темата на NOVA“ на 6 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Ньойски договор Българи и сърби Разделени семейства Етнически граници Темата на NOVA Българска история Национална идентичност Диалекти Общи корени Черната граница
