И ма граници, които не минават по земята, а през душата, през корена, през езика, през паметта. Скоро след Съединението части от някогашна България остават завинаги извън границите й. На 6-ти септември новият сезон на "Темата на NOVA" започва с вълнуващите истории на хора с една кръв, които остават разделени от бодливата тел и от времето.

Журналистът Петър Антонов и операторът Георги Георгиев отиват там, където преди 106 години мастилото на Ньойския договор завинаги бележи земята на България. И разделя села, домове, семейства, църкви и гробища. Тогава наричат браздата „черната граница”, а заради сбогуването с близки и роднини – местните жени отказват да свалят черните си забрадки в продължение на десетилетия.

Днес в селата между Видин и Зайчар все още живеят потомците на разпокъсаните фамилии. Едните казват за себе си, че са българи, а другите - сърби. Но всички те говорят един диалект, носят спомените за общите си корени и отново търсят път едни към други. Монтажът на предстоящия епизод е дело на Красимир Николаев.

Очаквайте „Граница през душите“ в „Темата на NOVA“ на 6 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.